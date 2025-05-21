Женщина облила бензином и подожгла друга из-за сексистского комментария

24-летняя Корби Джин Уолпол облила бензином и подожгла своего друга, 23-летнего Джейка Лоудера, во время вечеринки в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Об этом сообщают таблоиды The Sun и New York Post.
Поводом для инцидента, который произошел в январе прошлого года, стало, как утверждает Уолпол, агрессивное поведение Лоудера «в течение всей ночи». Она заявила, что была «потрясена его действиями», а сексистское замечание в адрес Уолпол окончательно вывело ее из себя.
Как пишут СМИ, в какой-то момент Лоудер заявил Уолпол, что она должна «оставаться на кухне и печь булочки, где ей и место, если она не выносит выпивку с парнями». После этого девушка взяла из гаража пятилитровую канистру бензина, облила Лоудера горючей жидкостью и стала размахивать зажигалкой. Уолпол также призналась, что в ту ночь она была под воздействием алкоголя и наркотиков.
Девушка поднесла зажигалку к Лоудеру, отчего тот загорелся. В результате он получил ожоги 55% тела, в том числе части потовых желез, из-за чего его организм не мог регулировать температуру. В больнице Лоудера ввели в искусственную кому на восемь дней. Мужчине потребовалось 10 операций. Отмечается, что он провел 74 дня в ожоговом отделении больницы Мельбурна. Также он больше не может находиться на солнце из-за обширного повреждения эпидермиса.
Слушания по делу начались в мае этого года. На заседании Уолпол признала себя виновной в поджоге Луодера. «По сей день я чувствую себя ужасно, раскаиваюсь, чувствую вину за то, что я сделала с Джейком, не только с Джейком, но и с его семьей, его близкими, их общими друзьями… со всеми, кого коснулось это дело», — заявила Уолпол.
В этом месяце должно состояться следующее заседание, на котором Уолпол вынесут приговор.