Вьетнамскую королеву красоты арестовали по обвинению в мошенничестве

Власти Вьетнама арестовали известную в стране блогершу и победительницу конкурса красоты Нгуен Тхук Тхюй Тиен. Поводом стали обвинения в мошенничестве при продаже жевательных конфет, которые, как утверждала Нгуен, богаты клетчаткой. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Нгуен организовала бизнес по производству и продаже жевательных конфет Kera Supergreens Gummies совместно с двумя другими известными во Вьетнаме инфлюэнсерами — Фам Куанг Линь и Ханг Ду Мук.

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Все они активно рекламировали свой продукт, утверждая, что одна конфета содержит такое же количество клетчатки, как целая тарелка овощей. В спецификации товара утверждалось, что каждая конфета содержит 200 миллиграммов клетчатки.

Однако после того как один из пользователей отправил продукцию Нгуен на исследование в лабораторию, разразился скандал. Оказалось, что в каждой конфете содержится не 200 миллиграммов клетчатки, а лишь 16.

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Эта информация стала поводом для начала официального расследования, которое показало, что продавцы конфет не только врали об их составе, но и использовали некачественное сырье при их производстве. Кроме того, на упаковке конфет не было указано, что в них содержится значительное количество сорбита, который используется в слабительных средствах.

Позже вместе с Нгуен были арестованы два других инфлюэнсера, а также руководители компании по производству жевательных конфет. Им были предъявлены обвинения в производстве контрафактной продукции и обмане покупателей. Как сообщается, прежде, чем продажи были остановлены, Нгуен и ее подельникам удалось продать более 100 тысяч упаковок по производству и продаже жевательных конфет.