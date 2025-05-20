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Интернет и мемы

У Свинки Пеппы появилась младшая сестра

2 минуты чтения 14:42

В британском мультсериале «Свинка Пеппа» появился новый персонаж — новорожденная сестра Пеппы по имени Иви. О рождении поросенка сообщили в эфире программы Good Morning Britain на телеканале ITV, пишет The Independent.

Сообщается, что Иви появилась на свет в 5:34 утра в престижном родильном отделении Lindo Wing лондонской больницы Святой Марии. По данным издания, именно в этом роддоме принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рожала всех трех детей. Стоимость пребывания в палате начинается от 5900 фунтов стерлингов за ночь (635 тысяч рублей) и достигает 7500 фунтов (807 тысяч рублей) за люксовый пакет.

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Сообщается, что имя новорожденной выбрали в честь тети Мамы Свинки. По словам авторов популярного анимационного проекта, Пеппа и ее брат Джордж «в восторге от появления младшей сестренки», а Мама Свинка и Папа Свин с радостью «ожидают множество счастливых хрюканий и бессонных ночей».

«По понятным причинам Мама Свинка сейчас отдыхает, но Папа Свин сообщил нам, что готов дать нам первое телевизионное интервью на следующей неделе — и, возможно, покажет малышку еще раз», — рассказали ведущие Good Morning Britain.

Появление нового персонажа отметят специальным часовым мультфильмом Peppa Meets the Baby, который выйдет в британский прокат 30 мая. Новорожденная Иви, как отмечается, появится в новых сериях мультсериала уже этой осенью.

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Британский мультсериал о жизни Свинки Пеппы, ее младшего брата Джорджа, Мамы Свинки и Папы Свина выходит на экраны уже более 20 лет. Впервые мультсериал был показан 31 мая 2004 года на телеканале Nick Jr. С тех пор проект был переведен более чем на 40 языков и стал доступен зрителям в более 180 странах мира.

В феврале этого года создатели проекта сообщили, что в семье ожидается прибавление, а в апреле стало известно, что у Пеппы появится сестренка.


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