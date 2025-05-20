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Мир

Страны-участницы ВОЗ приняли соглашение о борьбе с пандемиями

2 минуты чтения 17:05

После трех лет переговоров страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли соглашение о борьбе с пандемиями, определяющее принципы совместного реагирования на возможные вспышки опасных заболеваний. Документ был официально принят 20 мая на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, пишет The Guardian.

Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал принятие исторического документа «победой для общественного здравоохранения, науки и многостороннего сотрудничества».

«Это соглашение позволит нам коллективно лучше защищать мир от будущих пандемий. Оно также отражает признание со стороны международного сообщества того, что наши граждане, общества и экономики не должны вновь оставаться уязвимыми и испытывать такие же потери, как во время COVID-19», — заявил он.

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По данным газеты, принятие соглашения сопровождалось аплодисментами делегатов. Отмечается, что США не присоединились к соглашению: страна вышла из состава ВОЗ и прекратила участие в переговорах после вступления Дональда Трампа в должность президента.

О планах создать международный договор о пандемиях, который бы координировал глобальные усилия при будущих вспышках заболеваний, было объявлено еще в марте 2021 года. Тогда мировые лидеры заявили о намерении создать «наследие, которое защитит наших детей и внуков и минимизирует последствия будущих пандемий для экономики и общества».

Тем не менее, намеченный срок принятия документа — сессия ВАЗ 2024 года — не был соблюден из-за недоверия между странами глобального Севера и Юга. Переговорный процесс сопровождался масштабной дезинформацией, включая ложные утверждения о том, что соглашение якобы передает ВОЗ суверенитет стран и наделяет ее правом вводить локдауны или обязательную вакцинацию.

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Чтобы достичь компромисса, ряд спорных положений было решено обсудить позднее. В частности, вопрос о доступе к патогенам и распределении выгод (PABS) — то есть о том, какие гарантии получат страны в обмен на предоставление данных о новых инфекциях, — будет урегулирован в приложении к соглашению, которое планируется разработать в течение следующих 12 месяцев.


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