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Мир

Ученые разработали обезболивающее без зависимости и побочных эффектов

2 минуты чтения 16:16

Ученые из медицинской школы Университета Дьюка (США) разработали экспериментальное обезболивающее, которое снимает боль без характерных для опиоидов побочных эффектов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.

Сообщается, что препарат под названием SBI-810 воздействует на рецептор нейротензина NTSR1, расположенный на чувствительных нейронах в нервной системе и спинном мозге. В отличие от опиоидов, которые влияют на множество клеточных путей без разбора, SBI-810 избирательно активирует только один болеутоляющий путь — β-arrestin-2 — обходя при этом сигналы, вызывающие зависимость и другие побочные эффекты, отмечают ученые.

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По словам авторов исследования, во время испытаний на мышах SBI-810 доказал свою эффективность при болях, связанных с хирургическими вмешательствами, переломами и повреждениями нервов. При этом препарат снижал проявления «спонтанного дискомфорта», такие как настороженное поведение и гримасы на лице.

Ученые из Дьюка сравнили SBI-810 с оликеридином — новым типом опиоида, применяемым в больницах, — и обнаружили, что SBI-810 в ряде случаев действует лучше и вызывает меньше признаков стресса.

Сейчас препарат находится на ранней стадии разработки, однако исследователи уже подали несколько патентных заявок и планируют вскоре начать клинические испытания на людях.

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Ученые утверждают, что потребность в безопасных обезболивающих, не вызывающих зависимости, остается крайне высокой. Несмотря на снижение числа смертей от передозировок, ежегодно в США от них умирают более 80 тысяч человек, чаще всего из-за опиоидов. При этом около трети населения страны страдает от хронической боли.

По мнению ученых, SBI-810 может стать более безопасной альтернативой для лечения как острой, так и хронической боли — например, после операций или при диабетической невропатии.

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