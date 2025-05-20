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Мир

США объявили о создании новой ядерной бомбы

2 минуты чтения 21:14

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики менее чем через два года после запуска программы завершило сборку первой бомбы свободного падения B61-13, которая является последней моделью семейства ядерного оружия B61. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Модернизация ядерного арсенала Америки необходима для реализации концепции мира через силу президента [Дональда] Трампа. Поразительная скорость производства B61-13 свидетельствует об изобретательности наших ученых и инженеров и о том, что нам срочно необходимо укрепить сдерживание в нестабильную новую эпоху», — заявил Райт, представляя бомбу на заводе Pantex в Техасе.

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В пресс-релизе сказано, что B61-13 смогут доставлять только стратегическими бомбардировщиками. Ее разместят на континентальных военных базах США. Министерство энергетики отметило, что новая бомба стала результатом одной из семи программ по модернизации боеголовок.

Также в ведомстве заявили, что бомба будет иметь те же характеристики безопасности, надежности и точности, но в то же время «предоставит дополнительные ядерные возможности» для поражения «сложных и глубоко скрытых целей». Мощность бомбы будет сопоставима с моделью B61-7 — ее максимальная мощность составляет 360 килотонн. Это более чем в 22 раза больше взрывной силы бомбы, сброшенной на Хиросиму во время Второй мировой войны.

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Отмечается, что производство бомбы было закончено на год раньше предполагаемой даты, а предыдущая модель B61-12 была завершена пять месяцев назад. 

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