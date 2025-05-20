США объявили о создании новой ядерной бомбы

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики менее чем через два года после запуска программы завершило сборку первой бомбы свободного падения B61-13, которая является последней моделью семейства ядерного оружия B61. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Модернизация ядерного арсенала Америки необходима для реализации концепции мира через силу президента [Дональда] Трампа. Поразительная скорость производства B61-13 свидетельствует об изобретательности наших ученых и инженеров и о том, что нам срочно необходимо укрепить сдерживание в нестабильную новую эпоху», — заявил Райт, представляя бомбу на заводе Pantex в Техасе.

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В пресс-релизе сказано, что B61-13 смогут доставлять только стратегическими бомбардировщиками. Ее разместят на континентальных военных базах США. Министерство энергетики отметило, что новая бомба стала результатом одной из семи программ по модернизации боеголовок.

Также в ведомстве заявили, что бомба будет иметь те же характеристики безопасности, надежности и точности, но в то же время «предоставит дополнительные ядерные возможности» для поражения «сложных и глубоко скрытых целей». Мощность бомбы будет сопоставима с моделью B61-7 — ее максимальная мощность составляет 360 килотонн. Это более чем в 22 раза больше взрывной силы бомбы, сброшенной на Хиросиму во время Второй мировой войны.

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Отмечается, что производство бомбы было закончено на год раньше предполагаемой даты, а предыдущая модель B61-12 была завершена пять месяцев назад.