EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В Москве возмутились открытием мужского падел-клуба с возможностью выбрать партнершу и ее наряд

2 минуты чтения 17:17

В Москве анонсировали открытие падел-клуб исключительно для мужчин. Предполагалось, что игрокам не придется искать партнерш — они смогут выбрать и девушек, и их наряды. 

«Главное преимущество клуба — вам не придется искать соперниц. Мы подберем для вас двух очаровательных и сильных партнерш для игры», — говорится на сайте клуба. 

В новом падел-клубе, как предполагается, будут ﻿приватные корты, лаундж-зона, бар, переговорные. Все это по задумке основателей должно составить «идеальный баланс между игрой, бизнесом и релаксом». Телеграм-каналы писали, что игра со спарринг-партнершами будет стоить около 200 тысяч рублей. 

Я купила дом мечты в испанской деревне
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
Общество8 минут чтения

При этом на сайте проекта был раздел, в котором говорилось, что игроки сами смогут подбирать образы партнерш и утверждалось, что в этом у них не будет «никаких ограничений». Это сопровождалась фотографиями женщин в откровенных нарядах, фрагменты которых были заблюрены, намекая на наготу. 

Днем 20 мая эту информацию с сайта удалили, а чуть позже в телеграм-канале проекта появилось сообщение, в котором говорится, что «идея клуба не подразумевала никакого рода интим-эскорт услуг». 

Это произошло после того, как в сети возмутились появлению такого клуба в столице. Некоторые пользователи предположили, что он больше похож на эскорт-сервис, замаскированный под фитнес. В комментариях под постом о падел-клубе в телеграм-канале «Москвач», на который подписаны более пяти миллионов человек, его даже сравнили с «борделем»

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
Интернет и мемы10 минут чтения

«Организовать клуб в котором будет доступ только для девушек, никаких мужчин даже внутри: фу дискриминация сексизм. Организовать клуб в котором доступ будет только для мужчин, для того чтобы эксплуатировать женские тела: отлично дайте два», — написала одна из подписчиц (орфография автора сохранена). 

Другой подписчик канала возмутился тем, что подобный клуб открывается во время войны, добавив, что «пока одни Родину защищают ценой жизни, другие в теннис играют с любыми и разными девушками». 

Падел — это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. В него обычно играют парами (2 на 2) на закрытом корте, используя перфорированные ракетки и мяч, похожий на теннисный.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01
Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01 19 мая
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования