В Москве возмутились открытием мужского падел-клуба с возможностью выбрать партнершу и ее наряд

В Москве анонсировали открытие падел-клуб исключительно для мужчин. Предполагалось, что игрокам не придется искать партнерш — они смогут выбрать и девушек, и их наряды.

«Главное преимущество клуба — вам не придется искать соперниц. Мы подберем для вас двух очаровательных и сильных партнерш для игры», — говорится на сайте клуба.

В новом падел-клубе, как предполагается, будут ﻿приватные корты, лаундж-зона, бар, переговорные. Все это по задумке основателей должно составить «идеальный баланс между игрой, бизнесом и релаксом». Телеграм-каналы писали, что игра со спарринг-партнершами будет стоить около 200 тысяч рублей.

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При этом на сайте проекта был раздел, в котором говорилось, что игроки сами смогут подбирать образы партнерш и утверждалось, что в этом у них не будет «никаких ограничений». Это сопровождалась фотографиями женщин в откровенных нарядах, фрагменты которых были заблюрены, намекая на наготу.

Днем 20 мая эту информацию с сайта удалили, а чуть позже в телеграм-канале проекта появилось сообщение, в котором говорится, что «идея клуба не подразумевала никакого рода интим-эскорт услуг».

Это произошло после того, как в сети возмутились появлению такого клуба в столице. Некоторые пользователи предположили, что он больше похож на эскорт-сервис, замаскированный под фитнес. В комментариях под постом о падел-клубе в телеграм-канале «Москвач», на который подписаны более пяти миллионов человек, его даже сравнили с «борделем».

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«Организовать клуб в котором будет доступ только для девушек, никаких мужчин даже внутри: фу дискриминация сексизм. Организовать клуб в котором доступ будет только для мужчин, для того чтобы эксплуатировать женские тела: отлично дайте два», — написала одна из подписчиц (орфография автора сохранена).

Другой подписчик канала возмутился тем, что подобный клуб открывается во время войны, добавив, что «пока одни Родину защищают ценой жизни, другие в теннис играют с любыми и разными девушками».

Падел — это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. В него обычно играют парами (2 на 2) на закрытом корте, используя перфорированные ракетки и мяч, похожий на теннисный.