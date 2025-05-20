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Мир

Литву назвали самой дорогой страной Европы

2 минуты чтения 21:47

Работодатели в Литве должны заплатить государству 470 евро налогов, чтобы выплатить официально трудоустроенному сотруднику зарплату в размере 1000 евро, сообщает Delfi со ссылкой на портал Made in Vilnius. По подсчетам журналистов, это самый высокий налог в Евросоюзе.

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Ближе всего к Литве по размеру налогов оказались Латвия и Польша. Чтобы в этих странах получить 1000 евро «на руки», нужно заплатить 400 и 380 евро. В Германии налог на такую зарплату составляет 200 евро, а в вышедшей из Евросоюза Великобритании — 50 фунтов стерлингов. При этом издание отмечает, что британские власти не берут подоходный налог при зарплате 1000 евро, в таком случае работодатель должен заплатить лишь 87,45 фунта на социальное страхование.

По данным портала, в Литве средняя зарплата после уплаты налогов составляет около 1320 евро, при этом, чтобы выплатить такую зарплату, организация должна перечислить государству 850 евро налогов. В следующем году в этой стране пройдет налоговая реформа, налог на зарплату в 1000 евро составит 420 евро, а на 1320 — 780 евро. Эта реформа позволит Литве опуститься на второе место в Евросоюзе по размеру налогов, уступив первенство Италии.

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Made in Vilnius отмечает, что Литва становится конкурентоспособной среди европейских стран, начиная с зарплаты в 3000 евро «на руки». А чтобы получить 10 тысяч евро, надо заплатить семь тысяч евро налогов — это один из самых низких показателей в Евросоюзе. При этом сотрудников, получающих более 10 тысяч евро в месяц, в стране с почти тремя миллионами жителей насчитывается лишь около шести тысяч.

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