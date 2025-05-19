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Мир

СМИ узнали подробности жизни Зеленского в бункере в начале войны

2 минуты чтения 12:00

В первые дни вторжения России в Украину украинский президент Владимир Зеленский вместе с несколькими доверенными помощниками жил в бункере глубоко под землей. Подробности его пребывания там опубликовала британская газета The Times. 

«Они выпускали пар, играя в настольный теннис, в котором лидер страны ростом всего 170 сантиметров оказался превосходен», — пишет издание, отмечая, что в баскетбол, который Зеленский любил еще со школы, он играл гораздо хуже.

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На следующий день после начала российского вторжения в Украину Минобороны России сообщило, что его войскам удалось блокировать Киев с западной стороны. Тогда же в сети начали распространяться сообщения о том, что Зеленский сбежал из страны. Чтобы опровергнуть их украинский президент вместе со своими ближайшими соратниками, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликовали совместное видео из Киева.

Спустя некоторое время в прессе появилось первое фото из бункера Зеленского. Его опубликовал корреспондент CNN Мэттью Ченс. Он также рассказал, что, находясь в бункере, украинский президент дал интервью ему и представителям агентства Reuters.

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Ранее Times писала, что Зеленский и его помощники поселились в подземном бункере сразу после начала российской агрессии и проводили там большую часть времени в первые два месяца боев. При этом президент периодически поднимался на поверхность, чтобы записать видео с обращениями к нации и продемонстрировать, что он по-прежнему в Киеве.

Издание пишет, что находившиеся вместе с Зеленским в бункере сотрудники его администрации подписывали бумагу о неразглашении. Под запрет попала любая информация о президентском убежище, начиная от его расположения и заканчивая наличием там бытовых удобств.

Жизнь украинского президента в подземном бункере в своей книге также описывал биограф Зеленского Саймон Шустер. В частности, он писал о проблемах со сном, которые украинский лидер испытывал из-за узкой кровати и постоянно жужжащего телефона. Также, по данным Шустера, Зеленский в том время страдал от недостатка солнечного света, а все обитатели убежища — от нехватки еды. 

Как писал Шустер, поначалу на общей кухне были лишь черствый хлеб и мясные консервы, а один из министров украинского правительства провел несколько дней в бункере, питаясь одним шоколадом. Позже, по данным биографа, ситуация с продовольствием наладилась.

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