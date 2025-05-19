Уехавший из России миллиардер откроет спецшколу в Великобритании

Один из крупнейших налогоплательщиков Великобритании и основатель трейдерской компании XTX Markets Алекс Герко в сентябре следующего года откроет в Лондоне новую математическую спецшколу. Об этом сообщает The Times.

«В Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников… Но 16 лет — это довольно поздно. Математический талант, как правило, проявляется намного раньше. Оптимальный возраст, вероятно, около 12 лет. Мы планируем принимать учеников 13 [лет и старше], а также 11 [лет и старше]», — рассказал Герко.

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Как пишет издание, школа будет носить название «Математическая школа 1729» в честь обобщенного числа такси, известного также как число Харди-Рамануджана и представляющего собой наименьшее натуральное число, которое можно представить в виде суммы кубов двумя различными способами.

Ученики будут посещать занятия шесть дней в неделю и осваивать математику по специальной программе, включающей в себя конкурсы, математические кружки, лекции и образовательные визиты. При этом за другие предметы будет отвечать независимая школа Mill Hill, на базе которой появится математическая школа.

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«[Эта] школа не похожа ни на одну другую. Она специально построенная для детей с исключительным математическим потенциалом… Это место, где могут процветать выдающиеся математические умы, а любопытство лежит в основе всего, что мы делаем», — заявил будущий директор-сооснователь школы Ник Хэмшоу.

Алекс Герко родился в Москве и с 12 лет учился в математической спецшколе. Он получил степень кандидата физико-математических наук в МГУ, а в 2006 году переехал в Лондон и получил британский паспорт спустя 10 лет. Миллиардер осудил начало войны в Украине в 2022 году и призвал ввести санкции против большего числа россиян. В том же году он отказался от российского гражданства.