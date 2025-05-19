EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Уехавший из России миллиардер откроет спецшколу в Великобритании

2 минуты чтения 23:09

Один из крупнейших налогоплательщиков Великобритании и основатель трейдерской компании XTX Markets Алекс Герко в сентябре следующего года откроет в Лондоне новую математическую спецшколу. Об этом сообщает The Times.

«В Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников… Но 16 лет — это довольно поздно. Математический талант, как правило, проявляется намного раньше. Оптимальный возраст, вероятно, около 12 лет. Мы планируем принимать учеников 13 [лет и старше], а также 11 [лет и старше]», — рассказал Герко.

Загадочная болезнь поразила целый город 
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
Мир6 минут чтения

Как пишет издание, школа будет носить название «Математическая школа 1729» в честь обобщенного числа такси, известного также как число Харди-Рамануджана и представляющего собой наименьшее натуральное число, которое можно представить в виде суммы кубов двумя различными способами.

Ученики будут посещать занятия шесть дней в неделю и осваивать математику по специальной программе, включающей в себя конкурсы, математические кружки, лекции и образовательные визиты. При этом за другие предметы будет отвечать независимая школа Mill Hill, на базе которой появится математическая школа.

Я купила дом мечты в испанской деревне
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
Общество8 минут чтения

«[Эта] школа не похожа ни на одну другую. Она специально построенная для детей с исключительным математическим потенциалом… Это место, где могут процветать выдающиеся математические умы, а любопытство лежит в основе всего, что мы делаем», — заявил будущий директор-сооснователь школы Ник Хэмшоу.

Алекс Герко родился в Москве и с 12 лет учился в математической спецшколе. Он получил степень кандидата физико-математических наук в МГУ, а в 2006 году переехал в Лондон и получил британский паспорт спустя 10 лет. Миллиардер осудил начало войны в Украине в 2022 году и призвал ввести санкции против большего числа россиян. В том же году он отказался от российского гражданства. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01 20 мая
Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования