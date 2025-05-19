СМИ рассказали о волне похищений представителей «криптоэлиты» ради выкупа

Мир захлестнула волна похищений ради выкупа владельцев криптовалютных компаний и их родственников. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, речь идет о десятках подобных случаев. Последний из них, как пишет газета, произошел на прошлой неделе в Париже. Там злоумышленники пытались похитить дочь главы криптовалютной биржи Paymium и ее двухлетнего ребенка. Соседям и мужу жертвы удалось помешать похитителям, при этом последний получил ранение.

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В других случаях, пишет WSJ, злоумышленники были более удачливы. Так, минувшей зимой также во Франции преступникам удалось похитить соучредителя компании Ledger Дэвида Баллана и еще одного человека, чье имя не называется.

Вымогатели потребовали за похищенных выкуп в криптовалюте, эквивалентный 10 миллионам евро. При этом похитители прислали в компанию видео, на котором Баллану отрезают палец.

В итоге полиции удалось найти обоих похищенных живыми после нескольких траншей по выплате выкупа. По данным издания, всего похитителям перевели три миллиона евро в криптовалюте. Однако позже компании удалось вернуть почти всю сумму, заморозив криптовалютные транзакции.

Как пишет WSJ, только за последние месяцы во Франции произошли по меньшей мере пять подобных похищений, а во всем мире счет идет на десятки.

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Комментируя сложившуюся ситуацию с похищениями во Франции, еще один соучредитель Ledger Эрик Ларшевэк заявил о «мексиканизации» страны.

«Сколько предпринимателей, сколько талантливых людей всерьез рассматривают возможность покинуть страну, которая больше не защищает своих граждан?» — задался вопросом он.

Как отмечает издание, работу похитителей по поиску потенциальных жертв упрощают участившиеся в последнее время утечки личных данных владельцев криптовалюты. Пытаясь бороться с этим, представители «криптоэлиты» все чаще меняют адреса, скрывают профили в соцсетях и другими способами сокращают количество информации о себе в сети.