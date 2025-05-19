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«Лило и Ститч» назвали «лучшей живой адаптацией Диснея»

2 минуты чтения 14:29 | Обновлено: 14:37

Новый ремейк мультфильма студии Disney «Лило и Стич» готовится к выходу на большие экраны, однако его уже успели оценить первые зрители. По данным газеты The Independent, картину признали «лучшей живой адаптацией Диснея» за трогательную историю и яркую игру актрисы Майи Кеалоха, сыгравшей Лило.

Мировая премьера назначена на 23 мая 2025 года. Наряду с Кеалоха в фильме снимаются Сидни Агудонг (Нани), Зак Галифианакис (Джумба) и Билли Магнуссен (Пликли). Оригинальный голос Стича вновь озвучил Крис Сандерс.

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Фильм рассказывает трогательную историю одинокой шестилетней девочки, которая принимает за собаку внеземного беглеца из тюрьмы. Ремейк режиссера Дина Флейшера и сценариста Криса Кеканиокалаани Брайта сохраняет основную сюжетную линию оригинала. При этом в картину внесли новые детали и придали глубину персонажам, благодаря чему они стали более живыми и многогранными, считают критики.

 «”Лило и Стич” — лучшая на сегодняшний день живая адаптация Disney. Появление Стича в живом исполнении на большом экране вызывает сильную волну ностальгии. Фильм наполнен множеством смешных и трогательных моментов. Он сохраняет ключевые моменты оригинала, добавляя при этом свежие и интересные детали», — сказала кинокритик Венди Ли Сзани.

С ней согласился журналист Энтони Гальярди, который назвал «Лило и Стич» «чистым диснеевским волшебством». По его словам, это история о потере, дружбе и понятии «Ohana (семья)», рассказанная легко и трогательно одновременно. 

«Вы будете смеяться и плакать, а Стич безоговорочно покорит ваше сердце. Майя Кеалоха в роли Лило — настоящее открытие, а фильм подарит теплые эмоции всей семье», — поделился Гальярди.

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За первые 24 часа после выхода трейлер «Лило и Стич» набрал 158 миллионов просмотров, став вторым по популярности среди всех живых адаптаций Disney — уступив лишь тизеру «Короля Льва» 2019 года. Уже в первый час после публикации трейлер мгновенно взлетел в чартах и стал настоящим хитом в интернете.

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