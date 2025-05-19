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Мир

Врач спас жизнь пассажиру самолета с помощью карманного медицинского прибора

2 минуты чтения 15:51 | Обновлено: 18:25

Кардиолог из США спас жизнь пассажиру самолета, у которого во время полета появились симптомы сердечного приступа. Используя карманный медицинский прибор размером с кредитную карту и препараты, имевшиеся на борту, врач смог стабилизировать состояние пациента до приземления. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, 29 апреля самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines совершал рейс из Уганды в Нидерланды, когда одному из пассажиров стало плохо. На помощь мужчине пришел кардиолог из Оклахомы Ти Джей Трэд, оказавшийся на борту самолета. 

Телеканал сообщил, что Трэд быстро оценил состояние пассажира: мужчина был покрыт потом и жаловался на максимально острую боль в груди по шкале от 1 до 10. Предположив, что у пассажира может быть сердечный приступ, доктор сразу же приступил к оказанию первой помощи. 

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Трэд организовал импровизированный пункт неотложной помощи прямо на ряду кресел в самолете: он уложил мужчину на подушки и приподнял ему ноги, чтобы улучшить кровообращение к сердцу. После исключения осложнений, связанных с уровнем сахара в крови и тромбозом, врач с помощью 12-канальной ЭКГ стал проверять, действительно ли у него сердечный приступ. Затем он оперативно ввел мужчине пять препаратов, обычно применяемых при инфаркте.

Для дальнейшего контроля состояния Трэд использовал свой персональный электрокардиограф — компактный прибор KardiaMobile размером с кредитную карту, который измеряет электрическую активность сердца и помогает выявлять аномальные сокращения или аритмию. После перенесенного в прошлом году инфаркта Трэд всегда носит это устройство с собой в бумажнике, чтобы в случае необходимости быстро отследить состояние сердца, отмечает телеканал.

«Аритмия — позднее проявление инфаркта, и именно она чаще всего становится причиной смерти», — пояснил Трэд.

По словам врача, через 45 минут после введения препаратов боль в груди пациента начала снижаться, сократилась и частота сердцебиения. Сообщается, что время инцидента пилот предложил изменить курс и посадить самолет в Тунисе, однако Трэд заверил экипаж, что состояние пациента стабильно и он сможет долететь до Амстердама.

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Представители авиакомпании сообщили CNN, что самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, где пациента уже ждала машина скорой помощи. Его доставили в ближайшую больницу, где врачи осматривали его в течение 12 часов. По словам жены пассажира, специалисты исключили диагнозы «сердечный приступ», «инсульт» и «тромбоэмболия легочной артерии». Сейчас мужчина чувствует себя достаточно хорошо.

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