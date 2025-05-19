Власти отрицают возможность блокировки «Гарри Поттера» из-за «пропаганды чайлдфри»

Роскомнадзор заверил, что не собирается ограничивать доступ к фильмам о Гарри Поттере и сериалам «Карточный домик», «Секс в большом городе» и «Игра престолов». Поводом для комментария стала публикация «Парламентской газеты», где допускалось, что эти зарубежные проекты могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров из-за якобы содержащейся в них «пропаганды чайлдфри».

В оригинальной публикации издания говорилось, что с осени некоторые популярные франшизы могут подпасть под новые критерии Роскомнадзора по «пропаганде чайлдфри», обратило внимание «Агентство». В качестве примеров «Парламентская газета» указала, что у профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» нет детей, Бриенна Тарт в «Игре престолов» жертвует материнством ради рыцарства, а Саманта из «Секса в большом городе» открыто продвигает бездетный образ жизни. Все это, как сообщалось, якобы может стать основанием для блокировки фильмов и сериалов.

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В обновленной версии материала издание уточнило, что выводы о «пропаганде чайлдфри» — лишь редакционная точка зрения. В текст были добавлены формулировки вроде «по мнению редакции «Парламентской газеты»» и «по нашему мнению». Кроме того, в публикации появилось уточнение от Роскомнадзора: «Впрочем, как сообщили «Парламентской газете» в Роскомнадзоре, эксперты ведомства подобным анализом видеоконтента не занимались».

В разговоре с ТАСС пресс-служба Роскомнадзора заявила, что «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов», «Гарри Поттер» не будут удалены или заблокированы за пропаганду чайлдфри. «Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. <…> Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — сообщили в ведомстве.

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На публикацию также отреагировали в Минкультуры. Пресс-служба ведомства заявила РБК, что у «Гарри Поттера», а также сериалов «Секс в большом городе» и «Игра престолов» отсутствуют прокатные удостоверения в связи с уходом правообладателей из России, поэтому их легальный показ в стране невозможен.

