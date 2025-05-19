Доказана эффективность нового препарата против трех трудноизлечимых видов рака

Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) в ходе первой фазы клинических испытаний подтвердили эффективность нового препарата D3S-001 в борьбе с тремя трудноизлечимыми видами рака: немелкоклеточным раком легких, колоректальным раком и раком поджелудочной железы с мутацией KRAS-G12C. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Он подавляет KRAS-G12C быстрее и, вероятно, сохраняет эффект на более длительный срок по сравнению с ингибиторами первого поколения. Это подтверждено как лабораторными исследованиями, так и нашими клиническими испытаниями. Мы также наблюдаем положительные признаки у пациентов», — рассказал доцент кафедры клинической онкологии CUHK, доктор Герберт Лун Хо-Фунг.

Загадочная болезнь поразила целый город Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни Мир 6 минут чтения

По его словам, первая фаза клинических испытаний показала впечатляющие результаты. Всего в исследовании принимали участие 62 пациента. Сообщается, что у 70% из 42 пациентов, впервые принимавших ингибиторы, опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли. Более 97% испытуемых отметили, что опухоли «оставались в стабильном состоянии».

В исследовании участвовала и вторая группа из 20 пациентов, которые ранее проходили терапию другими ингибиторами KRAS. По словам доктора Луна, у 30% из них опухоли значительно уменьшились, а примерно у 80% опухоли «оставались в стабильном состоянии».

Ученые поделились, что планируют продолжить исследование во второй фазе и увеличить число участников до 80–100 человек. На третьем этапе команда намерена сравнить эффективность нового препарата с ингибиторами первого поколения.

У меня синдром Дауна Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью Общество 8 минут чтения

По данным газеты, препарат разработала фармацевтическая компания D3Bio из материкового Китая. Ученые заявили, что пока сложно оценить сроки его выпуска на рынок.



