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Мир

Доказана эффективность нового препарата против трех трудноизлечимых видов рака

2 минуты чтения 18:14 | Обновлено: 18:23

Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) в ходе первой фазы клинических испытаний подтвердили эффективность нового препарата D3S-001 в борьбе с тремя трудноизлечимыми видами рака: немелкоклеточным раком легких, колоректальным раком и раком поджелудочной железы с мутацией KRAS-G12C. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Он подавляет KRAS-G12C быстрее и, вероятно, сохраняет эффект на более длительный срок по сравнению с ингибиторами первого поколения. Это подтверждено как лабораторными исследованиями, так и нашими клиническими испытаниями. Мы также наблюдаем положительные признаки у пациентов», — рассказал доцент кафедры клинической онкологии CUHK, доктор Герберт Лун Хо-Фунг.

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По его словам, первая фаза клинических испытаний показала впечатляющие результаты. Всего в исследовании принимали участие 62 пациента. Сообщается, что у 70% из 42 пациентов, впервые принимавших ингибиторы, опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли. Более 97% испытуемых отметили, что опухоли «оставались в стабильном состоянии». 

В исследовании участвовала и вторая группа из 20 пациентов, которые ранее проходили терапию другими ингибиторами KRAS. По словам доктора Луна, у 30% из них опухоли значительно уменьшились, а примерно у 80% опухоли «оставались в стабильном состоянии».

Ученые поделились, что планируют продолжить исследование во второй фазе и увеличить число участников до 80–100 человек. На третьем этапе команда намерена сравнить эффективность нового препарата с ингибиторами первого поколения.

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По данным газеты, препарат разработала фармацевтическая компания D3Bio из материкового Китая. Ученые заявили, что пока сложно оценить сроки его выпуска на рынок.

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