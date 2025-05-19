Дети могут проявлять сочувствие до произнесения первых слов

Дети проявляют эмпатию в первый же год жизни. Они способны реагировать на боль другого человека, даже если еще не умеют говорить. Об этом сообщает научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на данные исследования ученых из Великобритании, Германии, США, Уганды и Швейцарии.
Ранее, как отмечают журналисты, считалось, что дети до года не могут понимать и разделять эмоции других людей. Этот вывод был сделан на основе исследований, проводившихся преимущественно с участием детей из западных стран, в которых ребенок растет в небольшой семье, окруженный игрушками и вниманием со стороны родителей.
Для новой работы ученые отобрали 49 детей и матерей из Великобритании, а также 44 ребенка и родителя из сельских местностей Уганды. Каждому из детей в возрасте девяти месяцев демонстрировалась ситуация, во время которой родитель или незнакомый человек притворно травмировал палец и показывал признаки наличия боли. Сцена повторялась, когда ребенку исполнялось 18 месяцев. Исключением стали контрольные группы, где взрослый сохранял невозмутимость.
Ученые наблюдали за реакцией детей — выражением лица, попыткой утешить или приблизиться к взрослому. К проявлению эмпатии исследователи также относили объятия и поглаживания.
Журналисты отмечают, что уже в девятимесячном возрасте 32% угандийских и 29% британских младенцев продемонстрировали проявление осознанного сочувствия. Ранее считалось, что в таком раннем возрасте человек на него не способен. Выражение беспокойства в эксперименте проявили 67% участвующих детей.
К 18 месяцам еще больше детей начали проявлять признаки проявления сочувствия — 41% детей из Уганды и 39% детей из Великобритании. 78% из них пытались обнять или погладить взрослого. В контрольной группе дети практически не реагировали на «повреждение».