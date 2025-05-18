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Криминал

Экс-министр Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку

2 минуты чтения 11:36 | Обновлено: 11:38

Бывший министр торговли Подмосковья и совладелец выставочного комплекса «Гостиный двор» Михаил Хубутия признался в нападении с топором на свою бывшую возлюбленную предпринимательницу Юлию Ван. Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест. 

«Подозреваемый добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал, в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении подмосковного Следственного комитета.

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По данным следствия, 24 апреля 2025 года находясь в доме, расположенном на территории коттеджного поселка «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», Хубутия нанес Ван удары обухом топора, чем «причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей».

Следственный комитет возбудил против Хубутии уголовное дело о покушении на убийство(ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК, а также о причинении телесных повреждении и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). Сам бизнесмен и его защита отказались комментировать решение о домашнем аресте, передает близкий к силовикам телеграм-канал Mash. Ранее Хубутия отрицал все обвинения в нападении на Ван.

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Хубутия и Ван встречались с 2018 по 2024 год. 25 апреля этого года Ван рассказала, что экс-чиновник ворвался к ней в дом с топором и избил ее. По словам женщины, в этот момент в доме находились няня и их общая с Хубутией дочь. 

«Достает этот топор и начинает мне нижней частью бить под колени, чтобы поломать ноги. Я начинаю сползать с кровати, чтобы убежать. Он меня бьет. Я начинаю очень сильно кричать», — пояснила позже Ван в интервью Ксении Собчак. 

Она также предположила, что Хубутия смог попасть в дом благодаря няне, которая открыла ему дверь. Ван также обвинила няню в том, что во время избиения та слышала ее крики о помощи, но не просто не вмешалась, а даже не попыталась вызвать полицию. Сама няня тогда объяснила свое бездействие сильнодействующим снотворным, которое она приняла перед сном. Вскоре после инцидента женщина уехала на родину в Беларусь, добавила Ван.

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