Обвинившая в избиении топором миллиардера и экс-чиновника рассказала новые подробности инцидента

Предпринимательница Юлия Ван, которая обвинила миллиардера, экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию в покушении на убийство и нападении с топором, рассказала Ксении Собчак подробности произошедшего с ней в ночь на 25 апреля. Сейчас Ван находится в одной из клиник в Москве.

Ван и Хубутия состояли в отношениях, у них есть общая дочь Николь. Предпринимательница утверждает, что давно хотела прекратить общение с ним из-за частых угроз с его стороны. По ее словам, влиятельный бизнесмен шантажировал ее ребенком, манипулировал и преследовал.

Несколько месяцев назад она даже заблокировала его в своем телефоне.

«Я не требовала денег, при всем его положении. Я сама у своих друзей занимала деньги. У меня бизнес, который только раскручивается. У меня долги. Я все делала сама. Я не лезла в их семью. Я нигде не выставляла ребенка, чтобы не дай бог никто не увидел никогда, нигде лишнего слова не говорила. Не дай бог это дошло бы до его семьи, до его жены, потому что я не хотела никакого скандала», — поделилась Ван.

На дне колодца 12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи Криминал 19 минут чтения

По словам предпринимательницы, в ночь нападения в доме помимо нее находилась ее дочь и няня. Сама она, как обычно, заперла входную дверь на щеколду, уложила дочь спать и ушла в свою комнату. После этого она позвонила своему молодому человеку. В какой-то момент женщина услышала шаги за дверью. Затем, по ее словам, в комнату зашел Хубутия.

«Он заходит просто как тень в комнату. Молча, тихо. Я лежу, и он садится рядом. Говорит: “Ну привет”. Я говорю: “Что ты от меня хочешь?” Я понимаю, что человек не в адеквате. У него просто стеклянные глаза. Он как минимум пьян. Я у него уточнила: “Ты пьян?». Он говорит: “Да”. Он трясся», — вспоминает Ван.

Она утверждает, что Хубутия расспрашивал, с кем она разговаривала по телефону, и, узнав о том, что это ее новый парень, он сильно разозлился. По словам женщины, он скрутил ей руки, достал из-за пазухи небольшой охотничий топорик и начал наносить ей удары с криками «Я тебя убью!»

«Достает этот топор и начинает мне нижней частью бить под колени, чтобы поломать ноги. Я начинаю сползать с кровати, чтобы убежать. Он меня бьет. Я начинаю очень сильно кричать», — говорит Ван.

Она отмечает, что долго сопротивлялась, но в какой-то момент потеряла силы и начала терять сознание. Чтобы спастись, Ван, по ее же словам, упала на пол и стала издавать хрипящие звуки, будто умирает. Она утверждает, что после этого Хубутия испугался и убежал.

Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели Мир 7 минут чтения

Женщина полагает, что Хубутия смог проникнуть в дом так тихо, потому что вошел через главную дверь, и, возможно, в этом ему помогла няня. По словам Ван, при закрытии двери на щеколду, исключается возможность открыть ее с уличной стороны с помощью ключа.

Сама няня, как полагает Ван, слышала ее крики и просьбы о помощи в момент нападения, но никак не вмешалась в происходящее и даже не попыталась вызвать полицию. Когда окровавленная женщина прибежала к ней в комнату, та якобы сразу стала объясняться, что выпила сильнодействующее снотворное и поэтому ничего не слышала. Вскоре после нападения няня уехала на родину в Беларусь, добавила предпринимательница.

«Она замыла все помещения, хотя мы ей говорили ни в коем случае этого не трогать», — сказала Ван. Она добавляет, что, со слов няни, убрать кровь в доме ей разрешили некие полицейские.

Ван рассказала, что на месте преступления полиция не проводила никаких следственных действий. Фиксация следов преступления также не была проведена, уголовное дело по факту нападения до сих пор не возбуждено. Это подтвердила и ее адвокат Кристина Высоцкая.

«У нас сейчас в стране, мне кажется, не очень здоровое отношение к бытовому насилию, вообще к насилию в отношении женщин. Ситуация с Юлией очень ярко подтверждает, что правоохранительные органы у нас, к сожалению, реагируют по принципу “Есть труп — есть дело”», — отметила адвокат.

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

Высоцкая также рассказала, что камеры видеонаблюдения, установленные в доме Ван, зафиксировали, как Хубутия «уходил с места преступления». Однако, по ее словам, полиция не изъяла записи и не внесла их в соответствующие протоколы.

Сам Хубутия в разговоре с Собчак отказался от комментариев и назвал обвинения Ван «чушью».