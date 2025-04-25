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Криминал

Бывшая девушка экс-министра Подмосковья обвинила его в нападении с топором

2 минуты чтения 10:15

Владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван обвинила бывшего министра торговли Московской области бизнесмена Михаила Хубутию в покушении на убийство. 25 апреля она опубликовала видео, в котором заявила, что бывший чиновник ворвался к ней в дом с топором и избил ее.

По словам Ван, нападение произошло накануне около 11 часов вечера. Женщина утверждает, что в это время в доме, кроме нее, находились няня и их общая с экс-министром дочь. На видео она показала свою спальню: на кровати и полу были видны следы крови. Сама Ван также появилась на видео вся в крови с перемотанными голенями и руками.

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«С 2018 года мы находились в отношениях, у нас есть общая дочь, в декабре 2024 года мы расстались, после чего он бесконечно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества, закрыть в психиатрической больнице. [Хубутия] неоднократно говорил, что ребенок ему не нужен, разбивал и ломал мои личные вещи», — написала предпринимательница в своем инстаграме.

Ван сообщила, что в настоящее время она находится в больнице под наблюдением врачей. По словам женщины, в медучреждении ей зашили глубокие раны на руках и ногах.

Телеграм-канал «Осторожно, Новости» и близкий к силовикам Mash пишут, что инцидент произошел в доме, расположенном в поселке Трехгорки Одинцовского района Московской области, где проживает Ван. Сообщается, что после нападения предпринимательница позвала на помощь няню дочери, которая вызвала полицейских.

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Сам Хубутия в разговоре с журналистом издания «Москва онлайн» назвал обвинения со стороны Ван ложными. «Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван?» — заявил экс-министр.

В оперативной части главного управления МВД по Московской области изданию сообщили, что уточняют информацию по факту произошедшего.

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