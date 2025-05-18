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Мир

Гражданка Казахстана умерла после падения на нее рекламного щита в аэропорту Египта

2 минуты чтения 15:55

В Египте в аэропорту курорта Шарм-эш-Шейх в зоне вылета рекламный щит рухнул на пассажиров, в результате чего погибла гражданка Казахстана, еще две женщины пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на официального представителя казахстанского МИДа Айбека Смадиярова.

«Упал рекламный билборд на туристок из Казахстана. Одна из них в тяжелом состоянии была. На момент прибытия скорой помощи от сильного удара были кровотечения из ушей и носа. Без сознания. Вторая с сильными ушибами в шоковом состоянии», — цитирует издание Tengrinews очевидца происшествия. 

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Агентства и СМИ не называют имена погибших и двух пострадавших. В публикациях лишь отмечается, что получившие «легкие травмы» женщины также являются гражданками Казахстана, им оказана необходимая медицинская помощь.

«Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию», — прокомментировал ситуацию Смадияров. 

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В казахстанском МИДе также добавили, что консул связался с родными погибшей, чтобы помочь семье со всеми возникающими вопросами. 

На этой неделе издание РБК со ссылкой на неназванные российские медиа сообщало о массовых задержаниях в Египте граждан Казахстана, России и Узбекистана. В российском МИДе эти меры объяснили борьбой с терроризмом. В ведомстве добавили, что после досмотра и установления личности тех, кто не вызвал подозрений, отпускают.

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