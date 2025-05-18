Учебный корабль Мексики врезался в Бруклинский мост

Парусное судно Военно-морских сил Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. В результате столкновения два человека погибли, еще 19 пострадали, сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

В воскресенье утром мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Всего на борту в момент инцидента находились 277 человек.

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Столкновение произошло в 20:30 по местному времени. Корабль Cuauhtemoc, который совершал ежегодное трансконтинентальное плавание в рамках завершения обучения кадетов, отплывал из Нью-Йорка в Исландию. ABC News, ссылаясь на начальника полиции Нью-Йорка Уилсона Арамболеса, пишет, что на судне возникла механическая неисправность, связанная с электричеством, из-за чего парусник потерял управление и течение вынесло его к мосту.

На опубликованных кадрах происшествия видно, как украшенные огнями мачты врезаются в мост. Там же можно разглядеть моряков, которые повисли на мачтах. Однако, как сообщается, никто из них не упал в воду.

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«Мы глубоко опечалены смертью двух членов экипажа учебного судна Cuauhtemoc, которые погибли в результате несчастного случая в порту Нью-Йорка. В настоящее время Военно-морские силы при поддержке местных властей оказывают помощь раненым», — написала в соцсети X президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

В свою очередь, мэр Нью-Йорка добавил, что специалисты провели предварительную проверку Бруклинского моста и пришли к выводу, что в результате столкновения его конструкции «не получили каких-либо повреждений». В то же время учебному кораблю, как отмечается, был нанесен ущерб, который не позволит судну продолжить поход.