EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Учебный корабль Мексики врезался в Бруклинский мост

2 минуты чтения 14:50

Парусное судно Военно-морских сил Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. В результате столкновения два человека погибли, еще 19 пострадали, сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию. 

В воскресенье утром мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Всего на борту в момент инцидента находились 277 человек. 

Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
Общество9 минут чтения

Столкновение произошло в 20:30 по местному времени. Корабль Cuauhtemoc, который совершал ежегодное трансконтинентальное плавание в рамках завершения обучения кадетов, отплывал из Нью-Йорка в Исландию. ABC News, ссылаясь на начальника полиции Нью-Йорка Уилсона Арамболеса, пишет, что на судне возникла механическая неисправность, связанная с электричеством, из-за чего парусник потерял управление и течение вынесло его к мосту.

На опубликованных кадрах происшествия видно, как украшенные огнями мачты врезаются в мост. Там же можно разглядеть моряков, которые повисли на мачтах. Однако, как сообщается, никто из них не упал в воду.  

Сжечь паранджу и пойти на завод
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
Общество10 минут чтения

«Мы глубоко опечалены смертью двух членов экипажа учебного судна Cuauhtemoc, которые погибли в результате несчастного случая в порту Нью-Йорка. В настоящее время Военно-морские силы при поддержке местных властей оказывают помощь раненым», — написала в соцсети X президент Мексики Клаудия Шейнбаум. 

В свою очередь, мэр Нью-Йорка добавил, что специалисты провели предварительную проверку Бруклинского моста и пришли к выводу, что в результате столкновения его конструкции «не получили каких-либо повреждений». В то же время учебному кораблю, как отмечается, был нанесен ущерб, который не позволит судну продолжить поход.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
У меня синдром Дауна
Общество
У меня синдром Дауна
Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью
00:01 17 мая
Переговоры России и Украины провалились
Политика
Переговоры России и Украины провалились
Киев обвинил Москву в выдвижении «нереальных» условий, но стороны согласовали рекордный обмен пленными
15:51 16 мая
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Интернет и мемы
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
00:01 16 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования