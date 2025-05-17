Трамп напомнил о своей ненависти к Тейлор Свифт

Президент США Дональд Трамп посчитал, что популярная исполнительница Тейлор Свифт перестала быть «горячей» после того, как он заявил о своей ненависти к ней. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

В сентябре 2024 года Трамп опубликовал пост, в котором признался, что ненавидит Тейлор Свифт. Это, как отмечает The Independent, произошло после того, как певица поддержала соперницу политика по избирательной кампании Камалу Харрис.

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В публикации о поддержке кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2024 года Свифт отметила, что она открыто высказывается о своих политических предпочтениях в том числе и потому, что на принадлежащей Трампу платформе Truth Social публикуются сгенерированные ИИ изображения. Из их содержания, по мнению певицы, складывалось впечатление, что она поддерживает именно Трампа.

«Это привело меня к выводу, что мне нужно быть предельно открытой относительно моих реальных планов на эти выборы как избирателя», — написала тогда Свифт и заявила о своей поддержке кампании Харрис. Ее пост, как отмечают журналисты, привлек на сайт для регистрации в качестве избирателя 400 тысяч пользователей за 24 часа.

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До этого Трамп делал комплименты Свифт и называл ее «очень красивой» и талантливой. После своего возвращения в Белый дом политик публиковал отредактированное фото, на котором певица якобы держит флаг с лозунгом в его поддержку, и распространял скриншоты постов об освистывании Свифт во время Супербоула.

В конце 2024 года Тейлор Свифт установила новый абсолютный рекорд по сборам с одного концертного тура. Завершившийся 8 декабря The Eras Tour принес певице более двух миллиардов долларов выручки.