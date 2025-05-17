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Мир

Самолет с сотнями пассажиров на борту летел 10 минут без управления

2 минуты чтения 18:00

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Севилью, остался на 10 минут без управления после того, как второй пилот остался один в кабине и внезапно потерял сознание. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет испанских следователей.

Как пишет издание, на борту Airbus A321 находилось более 200 человек. Инцидент произошел в феврале прошлого года после того, как самолет оказался в воздушном пространстве Испании за полчаса до окончания полета. Тогда капитан вышел из кабины в туалет. Он заявил следователям, что в момент его ухода второй пилот был «в хорошем состоянии».

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Капитан вернулся через восемь минут и не смог открыть дверь в кабину. Он пять раз вводил код доступа, в то время как бортпроводник пытался связаться со вторым пилотом по внутренней связи. Не получив ответа, капитан использовал код аварийного доступа. К этому времени второй пилот пришел в себя и открыл дверь вручную.

Экипаж самолета и врач, которого нашли среди пассажиров самолета, оказали второму пилоту первую помощь, а капитан принял решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту в Мадриде.

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Второго пилота после посадки доставили в больницу. Утверждается, что потеря сознания была вызвана приступом из-за неврологического заболевания. В отчете сказано, что болезнь можно было выявить заранее только в том случае, если бы ее симптомы проявились во время медобследования или наблюдались у пилота ранее.

Следователи рекомендовали Европейскому агентству безопасности полетов сообщить о случившемся всем авиакомпаниям, чтобы они могли пересмотреть риски, связанные с тем, что один пилот остается один в кабине.

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