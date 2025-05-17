Открыта первая в мире клиника с ИИ-врачом

Медицинская технологическая компания Synyi AI из Шанхая открыла в восточном регионе Саудовской Аравии Эль-Хаса первую в мире клинику, где искусственный интеллект ставит диагнозы пациентам. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание называет экспериментальную программу «ключевым шагом на пути к замене врачей-людей в качестве первой линии медицинской помощи». Отмечается, что виртуальный врач на базе искусственного интеллекта будет самостоятельно ставить диагнозы и выписывать рецепты пациентам, которые должны взаимодействовать с ИИ так же, как и с врачом-человеком.

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«Раньше искусственный интеллект помогал врачам, но теперь мы делаем последний шаг на пути к тому, чтобы позволить искусственному интеллекту диагностировать и лечить пациентов напрямую», — заявил генеральный директор Synyi AI Чжан Шаодянь.

Пациенты должны описать свои симптомы с помощью планшета «врачу» по имени доктор Хуа. Тот, в свою очередь, должен задать дополнительные вопросы и проанализировать данные и изображения, например, кардиограммы и рентгеновские снимки, которые ему предоставят люди-помощники.

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После консультации ИИ-врач предоставит пациенту план лечения, который должен проверить и подписать врач-человек без повторного осмотра. В то же время, отмечает Bloomberg, врачи «готовы справиться с чрезвычайными ситуациями, с которыми ИИ справиться не может».

По данным компании Synyi AI, на этапе тестирования программы уровень ошибок ИИ-врача составлял менее 0,3%. Bloomberg пишет, что на данный момент услугами виртуального врача воспользовались несколько десятков человек, однако консультации проходили под присмотром человека, «поскольку проект все еще находится на стадии испытаний».

Чжан Шаодянь считает, что после того, как данные будут переданы властям Саудовской Аравии, услуга станет доступной для широкого круга пациентов. По его мнению, это должно произойти в течение 18 месяцев. В то же время в медицинском сообществе скептически относятся к проекту и считают, что искусственный интеллект вряд ли сможет полноценно заменить врача-человека в ближайшем будущем.