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Мир

Ученые раскрыли тайну окраса рыжих кошек

2 минуты чтения 17:42

Исследователи из Университета Кюсю в Японии и Стэнфордского университета в США смогли объяснить происхождение рыжего цвета шерсти домашних кошек. Они связали этот окрас более активным производством светлого пигмента в организме, сообщает Би-би-си.

Ученые выяснили, что у рыжих кошек в гене ARHGAP36 отсутствует часть генетического кода, которая должна подавлять активность этого гена. По этой причине меланоциты начинают вырабатывать больше светлого пигмента. Меланоциты — это клетки, отвечающие за цвет кожи, волосяных фолликулов и глаз.

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Открытие объясняет, почему самцов рыжего цвета больше, чем кошек. Ген ARHGAP36 расположен в X-хромосоме, поэтому для того, чтобы кошка стала полностью рыжей, необходимо отсутствие фрагмента ДНК сразу в обеих X-хромосомах. А у самцов достаточно лишь одного изменения этого гена.

Также расположение гена в X-хромосоме приводит к тому, что у кошек более распространен смешанный окрас с рыжими пятнами или полосами. Ведь вероятность изменения только в одной из X-хромосом из двух выше, чем сразу в обеих.

«Эти рыжевато-черные пятна образуются из-за того, что на ранних стадиях развития одна X-хромосома в каждой клетке случайным образом отключается. По мере деления клеток создаются области с различными активными генами окраски шерсти, что приводит к появлению отдельных пятен», — рассказал профессор Хироюки Сасаки, генетик из Университета Кюсю.

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Би-би-си сообщает, что Сасаки увлекался этим проектом как хобби во время работы в университете, а после выхода на пенсию продолжил исследование. Для этого он вместе с командой собрал около 73 тысяч долларов с помощью краудфандинга. По данным издания, один из участников сбора оставил комментарий: «Мы братья и сестры, учимся в первом и третьем классах начальной школы. Мы пожертвовали свои карманные деньги. Используйте их для исследования трехцветных кошек».

По данным ученых, у людей ген ARHGAP36 связан с раком кожи и выпадением волос.

Впервые препринт своего исследования об окрасе домашних кошек авторы опубликовали в декабре прошлого года.

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