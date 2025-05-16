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Мир

Сотрудники Starbucks устроили забастовку из-за нового дресс-кода

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 13:13

Более двух тысяч бариста 120 кофеен сети Starbucks объявили забастовку в знак протеста против нового дресс-кода. Новый дресс-код требует не носить цветную одежду под обязательным зеленым фартуком и перейти на единую строгую темную однотонную форму, сообщает телеканал NBC. Новый дресс-код действует с понедельника, 12 мая, и пока введен только для кофеен Starbucks в США и Канаде.

Забастовка началась в воскресенье, 11 мая. В четверг, 15 мая, профсоюз Starbucks Workers United объявил, что в ограниченном виде забастовка коснулась уже десяти тысяч кофеен — заведения хотя бы менее чем на час, но приостанавливали работу.

Согласно старому дресс-коду, бариста разрешалось носить под зелеными фартуками широкую гамму цветов и рубашки с рисунком. Согласно новому, бариста обязаны надевать только однотонную черную рубашку и джинсовые брюки — черные, синие либо цвета хаки.

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В Starbucks заявили, что новые правила помогут выделить цветом зеленые фартуки и создать у клиентов «ощущение узнаваемости», поскольку компания стремится создать в своих заведениях «более теплую и гостеприимную атмосферу».

Профсоюз Starbucks Workers United, объединяющий около одиннадцати тысяч работников 570-ти из десяти тысяч принадлежащих компании кофеен Starbucks в США, заявил, что дресс-код должен быть предметом переговоров работодателя с сотрудниками.

«Starbucks сбилась с пути истинного. Вместо того чтобы прислушиваться к мнению бариста, которые делают Starbucks такой, какой она есть, компания сосредоточена на совершенно неправильных вещах вроде введения нового строгого дресс-кода. Клиентам все равно, какого цвета наша одежда, когда они по 30 минут ждут латте», — сказал журналистам начальник смены кофейни Starbucks из города Ганновера в Мэриленде Пейдж Саммерс.

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Саммерс и другие сотрудники рассказали NBC, что компания продолжает продавать на внутреннем веб-сайте брендированную одежду, которую сотрудникам больше не разрешается надевать на работу.

Starbucks в объявлении о новом дресс-коде пообещала раздать каждому сотруднику по две бесплатные черные футболки, сообщил NBC.

В Starbucks заявили, что более 99% заведений североамериканской сети сейчас открыты и продолжают обслуживать посетителей. «Было бы более продуктивно, если бы профсоюз приложил усилия, чтобы вернуться за стол переговоров вместо того, чтобы протестовать против черных рубашек», — процитировал NBC заявление компании.

Профсоюз с 2024 года требует увеличить ежегодную надбавку к зарплате работников Starbucks, которую компания ограничила 2%. Профсоюз и компания продолжают переговоры об этом пункте рабочего контракта, в конце апреля стороны договорились отозвать поданные друг против друга судебные иски.

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