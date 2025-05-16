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Мир

Робот собрал кубик Рубика за десятую долю секунды

2 минуты чтения 19:49 | Обновлено: 19:50

Студенты университета Пердью в американском штате Индиана создали робота, который способен собрать кубик Рубика формата 3x3x3 за 0,103 секунды, это новый мировой рекорд. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

В тексте отмечается, что робот собирает кубик быстрее, чем человек моргает — на этот процесс потребуется 0,2-0,3 секунды. 23-летний Мэтью Патрохей, один из четырех создателей робота, рассказал, что на работу его вдохновил предыдущий рекорд в этой дисциплине, установленный в прошлом году. Показатель робота экс-рекордсмена — 0,305 секунды.

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«Это достижение не просто побило рекорд, оно расширяет границы возможностей синтетических систем», — отметил доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Нак-Сын Патрик Хён, руководитель команды разработчиков. Он считает этот результат возможностью приблизиться к пониманию принципа работы сверхбыстрых скоординированных систем управления, которые встречаются в природе.

Рекорд был зафиксирован во время официальной попытки 21 апреля. Патрохей также рассказал, что идеей быстрой сборки кубика Рубика он заинтересовался еще в старшей школе, когда увидел, как его собрал один из студентов Массачусетского технологического института, которому для этого понадобилось всего 0,38 секунды.

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Собранный им и его коллегами робот получил имя Purdubik’s Cube. В основе принципов его работы лежат программы распознавания цвета, позволяющие машине создавать собственные алгоритмы, оптимизированные для мгновенного решения задач.

В публикации отмечается, что в создание робота студенты вложили не только силы и время, но и собственные сбережения. Впервые их разработка, как сообщается на сайте университета, была представлена в декабре 2024 года на конкурсе студенческих работ, где робот занял первое место.

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