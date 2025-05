Ведущий американского шоу перевоплотился в Киркорова

Американский телеведущий и комик Джимми Фэллон в новом выпуске шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC предстал в образе Филиппа Киркорова. Идея пародии, по его словам, возникла после того, как зрительница прислала в программу фото российского певца, заметив сходство между ними. Выпуск вышел на ютуб-канале программы.

«Это болгаро-русская поп-икона. Она [зрительница] правда считает, что он похож на меня? Серьезно? Я бы хотел иметь такие волосы, конечно, но нет, не вижу сходства», — сказал телеведущий.

Пародия стала частью рубрики Look-alikes, в которой зрители присылают фотографии предполагаемых «двойников» Фэллона. Образ Киркорова предложила жительница Флориды Лена Кернер. Команда шоу воссоздала внешний вид артиста с помощью парика, накладной бороды и усов, а Фэллон попытался передать характерную улыбку Киркорова.

«Ну что, давайте попробуем — смогу ли я быть Киркоровым хотя бы на минуту? Назовем это „Glow-up версией Фэллона“», — сказал Фэллон, копируя экспрессию артиста и размахивая воображаемой шевелюрой.

Среди других «двойников» в выпуске оказались вокалист психоделической рок-группы Drug Dealer и герой рекламы Jackson Guitars.

Сам Филипп Киркоров уже отреагировал на пародию американского телеведущего. Его комментарий изданию 360.ru передала помощница певца. «Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать, а вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать», — прокомментировал Киркоров.

Это не первое перевоплощение Фэллона в российских артистов. В 2014 году он изобразил Валерия Леонтьева. Фотографию с певцом, получающим награду из рук Владимира Путина, прислал фанат шоу из Канады. Фэллон надел парик и попытался воспроизвести выражение лица Леонтьева, что вызвало бурную реакцию зрителей. А в марте этого года телеведущий примерил образ театрального деятеля Константина Станиславского.

В 2015 году в рубрике Фэллона Do Not Play («Никогда не воспроизводи») оказался сингл Аллы Пугачевой Superman с англоязычного альбома Watch Out! Ведущего рассмешила обложка пластинки: на ней Пугачева едет в багги, а над ней возвышается мужчина в костюме Супермена — шведский телеведущий Якоб Даллин, мечтавший сделать певицу мировой суперзвездой.

Изначально композиция была написана как русскоязычная песня «Робинзон» для фильма «Сезон чудес». Виниловый сингл Superman вышел в Швеции в 1985 году и пользовался популярностью как в Советском Союзе, так и в странах Западной Европы.