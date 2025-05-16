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Мир

Организаторы Олимпиады-2028 запустят воздушное такси для зрителей

2 минуты чтения 19:57

Оргкомитет Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе заявил о планах по запуску воздушного такси для зрителей. Для этого комитет LA28 заключил соглашение с Archer Aviation, разработчиком четырехместных летательных аппаратов с электродвигателем, сообщает Би-би-си.

К началу Олимпиады Archer Aviation планирует выпустить самолеты с вертикальным взлетом и посадкой Midnight и получить сертификат на коммерческое использование от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Если чиновники выдадут разрешение, зрители смогут перемещаться между разными объектами за 10-20 минут.

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Стоимость перелета будет сопоставима с поездкой на такси Uber премиум-класса, предполагает генеральный директор Archer Aviation Адам Голдштейн. Вызвать воздушное такси можно будет через специальное приложение.

Издание отмечает, что пока ни одному производителю электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) не удалось получить одобрение FAA. При этом Archer Aviation надеется, что чиновники сертифицируют самолет на том же уровне безопасности, что и коммерческие авиалайнеры.

«Мы хотим изменить способ передвижения людей по Лос-Анджелесу и оставить наследие, которое определит будущее транспорта в Америке. Лучшего времени для этого, чем Игры LA28, не найти», — заявил Голдштейн.

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Ранее власти города объявили, что использование обычных автомобилей в Лос-Анджелесе на время Олимпиады будет запрещено.

Лос-Анджелес трижды становился местом проведения Летних Олимпийских игр. Прошлые соревнования прошли в 1932 и 1984 годах.

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