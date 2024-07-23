В Париже все пошло не так

До Олимпийских игр во Франции осталось меньше недели, и Париж в спешке готовится принимать гостей. Олимпиада — важный проект для имиджа президента Франции Эммануэля Макрона. Власти пытаются провести образцовую олимпиаду, но не все идет по плану — во многом из-за жителей города, которые не готовы идти на уступки. «Холод» рассказывает, с какими трудностями столкнулись власти и как пытались их преодолеть.

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Сезон публичных купаний

17 июля мэр Парижа Анн Идальго устроила публичный заплыв в Сене. 10 минут она плавала в реке, чтобы доказать парижанам и гостям французской столицы, что властям удалось сделать реку пригодной для того, чтобы проводить в ней соревнования.

Сена не отличается чистотой: официально купание в ней запрещено с 1923 года из-за из-за высокого содержания кишечной палочки в воде. Безопасным считается уровень загрязнения до 1000 КОЕ (единица измерения количества жизнеспособных микробных клеток на 100 миллилитров жидкости). Согласно наблюдениям независимой организации Fluidion, 18 июля уровень кишечной палочки в Сене составил 1479 КОЕ. И это еще неплохо: в начале мая после обильных дождей это значение поднималось выше 20 тысяч.

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За последние три недели проверка воды в Сене лишь трижды показала, что в ней можно плавать.

Все дело в отходах. Во время дождя фекалии из канализации попадают в реку. Ситуацию с нечистотами должен был исправить масштабный проект по очистке реки, на который город потратил 1,4 миллиарда евро. В Париже построили две дезинфекционные установки на очистных сооружениях. Но главная часть проекта — это новый резервуар «Аустерлиц», который обошелся бюджету в 90 миллионов евро.

Мэр Парижа Анн Идальго после заплыва в Сене, 17 июля 2024 года. Фото: Abdul Saboor / Reuters

Местные жители пока относятся к проекту очистки Сены скептически. Еще год назад жители Парижа рассказывали, что в реке «плавают странные вещи». «Я не буду плавать ни сейчас, ни через два-три года», — говорила в интервью одна из них.

За несколько дней до публичного купания Идальго на такую же акцию вышла министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Но парижан убедить она, кажется, тоже не смогла: в сети шутили, что единственное, чего не хватает ее гидрокостюму, так это маски. В комментариях под постом министра спорта о заплыве самый залайканый комментарий — «Пользователь Диарея: печатает...».

Свой заплыв мэр Парижа Анн Идальго, как и президент Франции Эммануэль Макрон, обещали устроить еще 23 июня. Тогда парижане, недовольные, что на очистку реки, по их мнению, бессмысленно потратили много денег, решили устроить акцию протеста и вывели в топы социальных сетей хэштег JeChieDansLaSeineLe23Juin, который переводится как «Я насру в Сену 23 июня».

Город протестов

Париж часто бастует, и перед Олимпиадой в городе возникла угроза забастовки сборщиков мусора. Недовольные тем, что полиция получит бонусы за работу на Играх, а они нет, в профсоюзе сборщиков мусора угрожали не выходить на работу во время Олимпиады, если им не поднимут зарплату. Мэрия пошла на уступки и смогла договориться с бастующими. А 22 июля, всего за несколько дней до начала Игр, угрожать забастовкой стали работники аэропортов Парижа — несмотря на то, что еще неделю назад вопрос с доплатами был улажен. Профсоюз Force Ouvrière требует больше денег, а если их не дадут, то сотрудники аэропортов откажутся работать в день открытия Игр.

Акция протеста, организованная французскими профсоюзами. На плакате надпись: «Во время Олимпийских игр у вас есть права», Париж, 18 июля 2024 года. Фото: Christophe Petit Tesson / EPA

Другой конфликт горожан и властей произошел из-за легендарной букинистической аллеи на берегу Сены. Из-за церемонии открытия и соревнований на открытой воде власти попытались на время Игр переместить лавки продавцов книг.

«Мы — главный символ Парижа, мы здесь уже 450 лет. Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется безумием», — говорил представитель ассоциации книготорговцев Жером Калле. Букинисты Парижа с 2018 года пытаются получить статус культурного наследия ЮНЕСКО. Сами берега Сены имеют статус культурного наследия с 1991 года.

«Книготорговцы в Париже — это как гондольеры в Венеции. Без нас невозможно представить город», — говорил Калле в другом интервью. После того как более 100 тысяч человек подписались под петицией о сохранении небольших магазинчиков, Макрон отозвал решение.

«Франция — это не Катар»

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, правозащитники сообщали о том, что на стройках спортивных объектов из-за ненадлежащих условий труда могли погибнуть тысячи мигрантов. Тогда Франция пообещала, что строительство олимпийских объектов у них пройдет иначе — с соблюдением техники безопасности и без привлечения труда нелегальных мигрантов.

Тем не менее, кажется, полностью «безопасной» стройка объектов не вышла. В мае газета The New York Times опубликовала репортаж о том, что на некоторых объектах все-таки используется труд нелегальных мигрантов. Журналистов заинтересовало, что правительственные данные показывают менее 200 травм на объектах Олимпийских игр за четыре года строительных работ и ни одной смерти.

Журналисты выяснили, что смерти рабочих не включали в статистику. «Это позволяет им говорить, что Франция — это не Катар», — сказал представитель профсоюза государственной трудовой инспекции Симон Пику. В интервью американским журналистам нелегальные рабочие рассказывали, что работодатель поощрял их не сообщать о травмах и не обращаться к врачам.

На выход

Довольно радикально городские власти подошли и к проблеме бездомных. Олимпийскую деревню строили в одном из беднейших районов Большого Парижа (так называют Париж вместе с пригородами), и полиция при этом выселила пять тысяч человек из палаток, заброшенных зданий и других укрытий.

Вид на общежитие, в которых разместят спортсменов, окрестности Парижа, Франция, 23 апреля 2024 года. Фото: Benoit Tessier / Reuters

После прибытия в новые города бездомные живут в приютах до трех недель и проходят проверку на наличие права на убежище. Если проверка пройдена успешно, то им могут выдать долговременное жилье на срок рассмотрения заявки на убежище; если нет, то они могут оказаться на улице или их депортируют на родину, если они иммигранты. По данным NYT, 60% переселенных не получают долгосрочное жилье.

Под удар из-за Олимпиады попали и студенты. Рядом с олимпийской деревней находятся многие студенческие общежития, в которые власти города решили заселить персонал, работающий на олимпийских объектах. Из-за этого около трех тысяч студентов должны были выселить на два месяца раньше срока — не 31 августа, а 30 июня.

Взамен студентам предложили 100 евро компенсации и два билета на олимпийские соревнования. Это вызвало возмущение. В конце августа 2023 года Парижская администрация постановила, что выселение студентов незаконно, но это решение продержалось всего несколько месяцев, а в декабре учащиеся вновь были вынуждены приготовиться к выселению. По последним данным, 978 студентов переселились на лето в другие общежития, а еще две тысячи решились вовсе выехать из них на лето, не согласившись с предложенными условиями. Молодежная организация FAGE заявила, что «это был очень тревожный период для этих студентов, особенно во время экзаменов».