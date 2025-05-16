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Мир

Недобросовестные торговцы оружием стоили Киеву сотен миллионов долларов

2 минуты чтения 12:35

В ходе закупок вооружений Киев потерял в общей сложности 770 миллионов долларов из-за недобросовестных контрагентов. Об этом сообщила газета Financial Times, сославшись на собственный анализ украинских правительственных и судебных документов, а также слова ответственных за закупки чиновников, торговцев и производителей оружия.

По их словам, в условиях недостаточных поставок вооружений западными союзниками Украины, Киев занимался дополнительными закупками самостоятельно. В ряде случаев украинские власти заключили контракты с малоизвестными компаниями и заплатили им крупные авансы за поставку военной техники, которая в последствии так и не поступила. Также издание сообщает о ряде сделок, в рамках которых Киев приобрел вооружение по сильно завышенной цене, а получил его в непригодном к использованию состоянии.

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В качестве примеров издание приводит контракт с компанией OTL Imports американца Таннера Кука 49 миллионов евро. В ноябре 2022 года украинские власти заплатили ей аванс в 17,1 миллиона евро за партию боеприпасов, которая так и не была отправлена. Киев подал иск в арбитражный суд Вены и выиграл, но денег обратно пока так и не получил. 

В другом случае американская Regulus Global получила от Украины 160 миллионов долларов, но обвинила Киев в нарушении условий соглашения и разорвала сделку. Украинские чиновники утверждают, что компания потратила деньги на усовершенствование собственных производственных мощностей. 

«Торговцы оружием — это торговцы смертью, они абсолютно прагматичны и циничны. У них нет понятия справедливости. <…> Они говорят: «У меня есть это на складе, если хочешь, покупай. Если не хочешь, продам твоему врагу», — заявил FT бывший министр обороны Украины Алексей Резников, возглавлявший ведомство с ноября 2021 года по сентябрь 2023-го.

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По данным FT, министерство обороны Украины через суды добивается возврата около 309 миллионов долларов авансовых платежей по контрактам, которые считаются недействительными. Еще 460 миллионов долларов власти планируют получить обратно в рамках досудебных соглашений с поставщиками.

Издание отмечает, что часть ее собеседников, несмотря на огромные потери, считает решение Киева обратиться в том числе к малоизвестным поставщикам было оправдано. Украина нуждалась в оружии как можно скорее. Так, бывший замглавы украинского министерства обороны Денис Щарапов, сравнил действия ведомства в тот момент с попыткой потушить горящий дом тем, что есть под рукой.

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