Психологи посоветовали не откладывать сон для завершения ссоры с партнером

Ссору с партнером не всегда нужно стараться завершить перед сном, считают психологи, с которыми поговорил CNN Health.

Клинический психолог из Мэриленда и автор книг об отношениях Саманта Родман отметила, что желание завершить конфликт перед сном чаще встречается у ее клиентов, выросших в семьях, члены которых постоянно ссорились. По ее словам, нежелание перенести обсуждение проблем на следующий день может быть связано с «токсичным позитивом» или беспокойством о том, что что партнер проведет со своей обидой дополнительное время.

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По мнению Сабины Романофф, клинического психолога из Нью-Йорка, такое поведение связано со старыми поговорками о том, что нельзя ложиться спать злым. У некоторых людей, по ее словам, есть убеждение, что невысказанный гнев может накопиться за ночь и вызвать еще большее негодование. «Исторически это призыв к связи и приоритету отношений над сохраняющимся негативом», — предположила Романофф.

Родман пояснила, что уставшие люди менее сдержанны и хуже контролируют свои эмоции, поэтому чаще могут совершать действия, о которых потом можно пожалеть. Также к вечеру ухудшается способность слушать и рассуждать, добавила она.

Сон «снижает реакцию мозга на негативные стимулы — или воспринимаемые негативные стимулы — помогает обрабатывать эмоции и восстанавливает способность рационально подходить к проблемам. Хорошо отдохнувший мозг лучше подготовлен к вдумчивому, уважительному общению», — согласилась с коллегой Романофф. Она считает, что в большинстве случаев разрешение конфликта можно отложить на следующий день, если только этот вопрос не связан с событием, которое должно произойти до утра.

Бывает так, что один из партнеров лег спать во время конфликта, а другой продолжает беспокоиться, потому что проблема казалась ему неотложной, рассуждает Родман. Она называет это чувство «паникой привязанности» — страхом человека, что близкий человек — родитель или партнер — его не любит. В такой ситуации человек пытается вернуться к чувству безопасности в отношениях, объяснила психолог.

Родман сказала, что в некоторых отношениях один из партнеров хочет обсуждать конфликты больше, чем другой. Такой человек может чаще беспокоиться, что разговор, если он не произошел сразу же, — никогда не произойдет, проблема не будет решена, а связь с партнером не восстановится.

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Чтобы справиться с этой тревогой, психологи посоветовали партнерам договориться о том, как они обсудят проблему в будущем, когда это станет возможным. Ожидание скорого разрешения конфликта должно помочь уснуть.

Романофф также добавила, что важно сохранить привычные ритуалы перед сном, которые укрепляют основу отношений. Например, говорить «Я люблю тебя», обнимать друг друга или целовать. Она объяснила, что совместным участием в таких ритуалах партнеры показывают друг другу, что их отношения важнее временных разногласий. Психолог подчеркнула, что такие навыки помогают подтвердить свою привязанность и не связаны с отрицанием своего гнева.