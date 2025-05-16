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Мир

Мертвую женщину три месяца не отключают от аппаратов для спасения ребенка

2 минуты чтения 17:48

Беременную женщину из американского штата Джорджия, мозг которой умер три месяца назад, не отключают от ИВЛ ради сохранения жизни ребенка. Власти признали факт ее смерти еще в феврале, но аппаратура не будет отключена из-за законов штата, запрещающих аборты. Об этом сообщает The Guardian, на публикацию обратило внимание медиа «Коса».

Сейчас Адриана Смит находится на 21 неделе беременности. Законодательство штата, как отмечают журналисты, позволяет персоналу больницы поддерживать ее тело до момента, когда ребенок будет готов родиться. Аборты в Джорджии запрещены с момента, когда у плода обнаруживается сердечная активность — обычно это происходит на шестой неделе беременности.

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Журналисты отмечают, что 30-летняя Смит жаловалась на сильные головные боли. В больнице, в которую она обратилась за консультацией, ей лишь выписали лекарство и отпустили. Уже на следующее утро ее партнер обнаружил, что женщина задыхается, и вызвал бригаду скорой помощи. В госпитале у Смит обнаружили образование тромбов и констатировали смерть мозга.

В ответ на запрос СМИ госпиталь, в котором находится тело Смит, отметил, что не может разглашать подробности о ее состоянии. В своем заявлении учреждение отмечает, что при принятии решений полагается на мнение консилиума медицинских экспертов и юридические рекомендации. Семья женщины заявила, что врачи запретили отключать аппаратуру, которая поддерживает дыхание Смит.

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Родственники продолжают навещать ее и сообщают, что опасаются за здоровье плода в ее организме. У него, как отмечают журналисты, накапливается жидкость в мозге, что вызывает обеспокоенность и врачей. «Она беременна моим внуком. Но он может ослепнуть, может не уметь ходить, может не выжить после рождения», — рассказала мать Смит.

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