Установлен новый рекорд на цену картины среди живущих художниц

Картина южноафриканской художницы Марлен Дюма «Мисс Январь» была продана на аукционе за 13,6 миллиона долларов. Это самая высокая цена за работу ныне живущих художниц, сообщает CNN.

Отмечается, что полотно высотой 2,82 метра было представлено на вечернем аукционе XXI века, организованном аукционным домом Christie’s. До аукциона полотно оценивали в сумму от 12 до 18 миллионов долларов.

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По словам Сары Фридландер, заместителя председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s, «Мисс Январь» — «подлинный magnum opus (великое произведение) художницы».

«В этой картине Дюма мастерски изображает женское тело и одновременно освобождает его от привычного подчиненного образа, переворачивая устоявшиеся представления об обнаженной женщине, сформированные мужским взглядом на историю», — заявила она.

Сегодня Марлен Дюма считается одной из самых влиятельных современных художниц. Как отмечает Christie’s, она известна своими эмоционально насыщенными и психологически сложными портретами, часто вдохновленными найденными фотографиями. В своих работах Дюма исследует темы сексуальности, расы, горя, материнства и тела.

Хотя продажа «Мисс Январь» установила рекорд среди ныне живущих художниц, произведения мужчин по-прежнему уходят с молотка за значительно более высокие суммы, пишет издание. Так, на том же аукционе в среду тройной портрет Жана-Мишеля Баскии 1982 года под названием «Бэби-бум» был продан за 23,4 миллиона долларов.

Абсолютным рекордсменом среди живых художников остается американец Джефф Кунс: в 2019 году его скульптура «Кролик» была продана за 90,3 миллиона долларов.

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Ранее в документальном фильме Би-би-си под названием «Recalculating Art» (2022) сообщалось, что разрыв в оценке работ мужчин и женщин — не случайность, а отражение системной проблемы. В среднем произведения художниц продаются всего за 10% от стоимости работ их коллег-мужчин.



