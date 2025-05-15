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Мир

Венгрию и Словакию обвинили в нежелании отказываться от российских энергоресурсов

2 минуты чтения 14:23

Дружественные России Венгрия и Словакия способны отказаться от поставок российских энергоносителей, но намеренно не делают этого. К такому выводу, как пишет издание Politico, пришли аналитики Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Издание отмечает, что планы ЕС отказаться от российского топлива не представляют угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии, но могут обойтись этим странам в сотни миллионов долларов.

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Авторы анализа утверждают, что у обеих стран есть множество альтернатив российским нефти и газу, но они отказываются их использовать. Вместо этого и Венгрия, и Словакия до сих пор используют исключения из санкций для закупок энергоносителей из России.

По данным издания, такая политика Будапешта и Братиславы принесла Москве серьезную прибыль. Так, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года обе страны заплатили России 5,4 миллиарда евро только за сырую нефть. Politico отмечает, что на эти деньги Москва может произвести 1800 баллистических ракет «Искандер-М», которые она использует для ударов по украинским городам.

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«Венгрия и Словакия не демонстрируют реальных признаков отказа от российской сырой нефти, несмотря на то, что в юридическом тексте ЕС указано, что именно это и было целью исключения», — говорится в анализе. Так, по данным аналитиков, Венгрия увеличила свою зависимость от российской сырой нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году, а Словакия осталась почти на 100% зависимой от поставок из Москвы.

Накануне представители Венгрии и Словакии резко раскритиковали предложенный Еврокомиссией план по полному отказу от закупок российских энергоносителей. В совместном заявлении, они выразили «серьезную обеспокоенность» этим предложением, сославшись на логистические препятствия и предупредив о «более высоких и нестабильных ценах на энергоносители».

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