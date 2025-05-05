EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали подробности европейского плана по отказу от российского газа

2 минуты чтения 14:28

Еврокомиссия собирается предложить странам-членам ЕС полностью отказаться от российского трубопроводного и сжиженного газа к концу 2027 года. Соответствующую «дорожную карту» планируют представить 6 мая, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с вопросом.

По их словам, инициатива, которую разработали в Еврокомиссии, предполагает отказ от закупок российского газа как по новым контрактам, так и по уже действующим соглашениям. При этом прекратить закупки по последним предлагается не позже конца 2025 года.

Моя жена совершила транспереход
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
Общество13 минут чтения

В то же время собеседники издания отметили, что точные сроки вступления в силу предлагаемых Еврокомиссией мер будут определены в зависимости от того, как быстро ЕС сможет обеспечить альтернативные поставки сжиженного природного газа из СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Как отмечает Bloomberg, на данный момент доля российского газа в общем объеме закупок Евросоюза составляет около пятой части.

По данным агентства, «дорожная карта» также, возможно, будет включать в себя такие меры как введение квот и пошлин. При этом издание предупреждает, что до своего обнародования детали плана Еврокомиссии могут измениться.

Темное прошлое
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
Криминал11 минут чтения

Ранее Reuters писал, что идея полного, но поэтапного отказа стран-членов Евросоюза от импорта российского газа появилась в качестве альтернативы введению санкций на эту статью импорта. По данным агентства, Брюссель был вынужден отказаться от введения немедленного запрета на поставки газа из России в 16-й пакет санкций из-за того, что некоторые страны ЕС выступили против такой меры. Они указывали, что запрет может привести к проблемам из-за недостатка альтернативных поставок, а также грозит сделать ЕС слишком зависимым от поставок из США, которые недавно начали торговую войну с Европой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
00:01 3 мая
Звезда Pornhub приняла ислам
Интернет и мемы
Звезда Pornhub приняла ислам
Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит
16:55 2 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования