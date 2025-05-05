СМИ узнали подробности европейского плана по отказу от российского газа

Еврокомиссия собирается предложить странам-членам ЕС полностью отказаться от российского трубопроводного и сжиженного газа к концу 2027 года. Соответствующую «дорожную карту» планируют представить 6 мая, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с вопросом.

По их словам, инициатива, которую разработали в Еврокомиссии, предполагает отказ от закупок российского газа как по новым контрактам, так и по уже действующим соглашениям. При этом прекратить закупки по последним предлагается не позже конца 2025 года.

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В то же время собеседники издания отметили, что точные сроки вступления в силу предлагаемых Еврокомиссией мер будут определены в зависимости от того, как быстро ЕС сможет обеспечить альтернативные поставки сжиженного природного газа из СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Как отмечает Bloomberg, на данный момент доля российского газа в общем объеме закупок Евросоюза составляет около пятой части.

По данным агентства, «дорожная карта» также, возможно, будет включать в себя такие меры как введение квот и пошлин. При этом издание предупреждает, что до своего обнародования детали плана Еврокомиссии могут измениться.

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Ранее Reuters писал, что идея полного, но поэтапного отказа стран-членов Евросоюза от импорта российского газа появилась в качестве альтернативы введению санкций на эту статью импорта. По данным агентства, Брюссель был вынужден отказаться от введения немедленного запрета на поставки газа из России в 16-й пакет санкций из-за того, что некоторые страны ЕС выступили против такой меры. Они указывали, что запрет может привести к проблемам из-за недостатка альтернативных поставок, а также грозит сделать ЕС слишком зависимым от поставок из США, которые недавно начали торговую войну с Европой.