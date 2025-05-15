СМИ: США предложили НАТО возобновить сотрудничество с Россией

Соединенные Штаты добавили новые пункты к своему предложению в адрес России о прекращении огня в Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. В том числе американские дипломаты предложили восстановить Совет Россия-НАТО, который был основан в 2002 году и прекратил работу спустя 20 лет, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Месяц назад источник Bloomberg сообщал, что США готовы признать российский контроль над аннексированным Крымом. Он говорил, что американские чиновники не приняли окончательное решение по этому вопросу, но оно может стать частью мирного соглашения между Россией и Украиной, которого пытается добиться президент США Дональд Трамп.

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По мнению Трампа, прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной невозможен, пока не произойдет его встреча с Владимиром Путиным. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — заявил сегодня президент США журналистам на пути в Дубай.

Вечером 15 мая «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле перенесены на завтра.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп отказался приезжать в Турцию на мирные переговоры, так как на них не приехал Путин. Ранее президент США допускал, что посетит переговоры, если «оба лидера будут там», однако в Турцию 15 мая приехал только президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский вечером в четверг покинул Турцию, объяснив, что ему, главе СБУ и начальнику Генштаба Украины «нечего делать» в Стамбуле. По его мнению, делегация России во главе с экс-министром культуры РФ Владимиром Мединским «бутафорская».