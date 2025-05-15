СМИ узнали о решении Трампа не лететь на переговоры в Стамбул

Президент США Дональд Трамп не приедет в Стамбул, где 15 мая должны начаться прямые переговоры представителей Украины и России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ранее Трамп допускал, что прилетит в Стамбул, так как «оба лидера будут там», имея в виду Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будет несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет», — говорил он, отметив, что прилетел бы в Стамбул, «если бы посчитал это полезным». При этом накануне американский президент утверждал, что в ближайшие дни появятся «хорошие новости по Украине».

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10 мая лидеры европейских стран и Владимир Зеленский выступили с предложением о начале всеобъемлющего прекращения огня сроком на 30 дней. В противном случае страны ЕС пригрозили введением новых санкций против России.

В ответ Владимир Путин предложил начать в Стамбуле прямые мирные переговоры Москвы и Киева «без предварительных условий». Зеленский на это заявил, что готов к переговорам и будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая «лично».

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Кремль в течение нескольких дней не давал прямого ответа на вопрос, примет ли Путин участие в переговорах. А 14 мая Кремль обнародовал состав российской делегации. В нее не вошел не только Путин, но и министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместо них Россию на переговорах будут представлять бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.