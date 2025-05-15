EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали о решении Трампа не лететь на переговоры в Стамбул

2 минуты чтения 09:49

Президент США Дональд Трамп не приедет в Стамбул, где 15 мая должны начаться прямые переговоры представителей Украины и России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ранее Трамп допускал, что прилетит в Стамбул, так как «оба лидера будут там», имея в виду Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. «Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будет несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет», — говорил он, отметив, что прилетел бы в Стамбул, «если бы посчитал это полезным». При этом накануне американский президент утверждал, что в ближайшие дни появятся «хорошие новости по Украине».

Я переехала в Лондон по визе таланта
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
Общество6 минут чтения

10 мая лидеры европейских стран и Владимир Зеленский выступили с предложением о начале всеобъемлющего прекращения огня сроком на 30 дней. В противном случае страны ЕС пригрозили введением новых санкций против России.

В ответ Владимир Путин предложил начать в Стамбуле прямые мирные переговоры Москвы и Киева «без предварительных условий». Зеленский на это заявил, что готов к переговорам и будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая «лично».

«Признайся, что ты форшмак»
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
Общество12 минут чтения

Кремль в течение нескольких дней не давал прямого ответа на вопрос, примет ли Путин участие в переговорах. А 14 мая Кремль обнародовал состав российской делегации. В нее не вошел не только Путин, но и министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместо них Россию на переговорах будут представлять бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Лондон по визе таланта
Общество
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
00:01
«Признайся, что ты форшмак»
Общество
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
00:01 14 мая
Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01 13 мая
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования