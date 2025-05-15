Трамп не ждет прогресса в переговорах по Украине до своей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что до его встречи с Владимиром Путиным на мирных переговорах по Украине «ничего не произойдет». Это заявление он сделал на борту президентского самолета перед посадкой в Дубае, передает Reuters. Американский президент сейчас совершает турне по странам Персидского залива.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп. Эти слова, как пишет агентство, похоже, еще больше подорвали потенциал дипломатического прогресса в Турции.

Вместо Путина в Турции находится делегация «переговорщиков второго уровня», подчеркивает Reuters, а сам он отверг предложение Украины лично приехать для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Россия заявила, что переговоры состоятся в Стамбуле во второй половине дня, но Турция сообщила, что встреча пока не запланирована, добавляет агентство.

Зеленский, прилетев в Анкару, назвал российскую делегацию «бутафорской». Он сказал, что Украина примет решение о своих дальнейших действиях после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В результате Зеленский заявил, что не примет участия в переговорах. Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

«Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос CNN, присоединится ли Путин к переговорам в будущем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что сейчас рано говорить, «какое участие понадобится в дальнейшем».

Накануне вечером в Кремле объявили, что главой делегации назначен помощник Путина и бывший министр культуры Владимир Мединский. В состав также включены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Источники Reuters 14 мая утверждали, что Трамп не приедет в Турцию на прямые переговоры представителей Украины и России. За несколько дней до этого американских президент допускал, что прилетит в Стамбул, если «оба лидера будут там», имея в виду Путина и Зеленского.