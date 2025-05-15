Переговоры России и Украины перенесли

Мирные переговоры российской и украинской делегаций перенесли на 16 мая. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что украинские переговорщики 15 мая приедут во дворец Долмабахче, но не встретятся с представителями России. Эту информацию источники также подтвердили и агентству ТАСС.

Начало переговоров между делегациями России и Украины ожидалось 15 мая. Стороны не объявляли времени их начала, состав российской переговорной группы стал известен вечером 14 мая, украинская сторона назвала главу своей лишь 15 мая.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин не будут принимать участия в переговорном процессе. Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

Предложение провести прямые переговоры в Турции высказал Владимир Путин на пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая, он заявил о готовности возобновить обсуждение условий завершения конфликта «без предварительных условий». Это инициативу в последствии поддержал президент США Дональд Трамп, отметивший, что он готов прибыть в Стамбул.

Президент Украины неоднократно отмечал, что он готов встречаться только с Путиным и призывал его прибыть для личной встречи. Лидеры европейских государств, как сообщали СМИ, выразили готовность ужесточить санкции против России в случае срыва переговорного процесса.

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Зеленский отказался лететь в Стамбул, после того, как туда не прибыл Путин. Он заявил, что делегация Украины также встретится с представителями США, но в нее не войдут также глава СБУ и начальник Генштаба.

Дональд Трамп также не приехал в Стамбул и заявил, что США не ждут большого прогресса от российско-украинских переговоров. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — заявил политик.