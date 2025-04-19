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Политика

СМИ: США готовы признать Крым российским

2 минуты чтения 01:58 | Обновлено: 01:59

Соединенные Штаты готовы признать российский контроль над аннексированным Крымом в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Белый дом и Государственный департамент США не ответили на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию. Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отказался ответить Bloomberg на вопрос о признании Крыма российским.

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Агентство отмечает, что возможное признание Крыма российским легитимизирует аннексию и подорвет международные законы и договоры, запрещающие силовой захват территорий других государств.

В четверг спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal заявил, что Россия может получить «некоторые» регионы, но «не все». Уиткофф предположил, что Украину может для Украины может быть не так важна судьба более русскоязычных регионов.

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Также соратник Трампа сказал WSJ, что Путин был «зациклен» на теме украинских земель во время их встреч в Москве. Речь идет о статусе пяти украинских регионов: аннексированного Крыма и оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Третья личная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля.

По данным агентства Reuters, после встречи 2 апреля в Вашингтоне с переговорщиком Путина и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым Уиткофф передал Трампу условие быстрого прекращения войны в Украине. По словам источника издания, Уиткофф сообщил Трампу, что для этого нужно «поддержать стратегию» передачи России регионов, которые та «пыталась незаконно аннексировать в 2022 году».

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