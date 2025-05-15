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Интернет и мемы

Патриарх Кирилл перешел на Apple Watch

2 минуты чтения 17:16 | Обновлено: 17:23

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл несколько раз за последний месяц участвовал в официальных мероприятиях с умными часами Apple Watch на руке, обратила внимание «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Журналисты отмечают, что Кирилл часто критиковал современные гаджеты, предпочитая классические наручные часы.

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Apple Watch на руке патриарха были видны 22 апреля во время его встречи с Владимиром Путиным и главой Сербской православной церкви Порфирием, 8 мая — на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем и 9 мая — на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, отмечают расследователи. 

Также в апреле Кирилл появлялся в финских спортивных часах Suunto 9 BARO Titanium с геолокацией GPS и функциями мониторинга физической активности, а в мае — в белых механических часах, марку которых «Системе» установить не удалось. 

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В рождественском интервью ТАСС в 2019 году Кирилл заявил, что гаджеты помогают «осуществлять вселенский контроль над человеческим родом». «Всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь», — говорил глава РПЦ.

Перед Рождеством 2021 года Кирилл вновь предупредил о возможности «обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью» с помощью цифровых технологий. А в прошлом году патриарх сказал, что «человек может пройти мимо божественного света» из-за «холодного света» рекламных щитов, смартфонов и планшетов.

В 2012 году РПЦ опубликовала фотографию патриарха Кирилла за лакированным столом, в котором отражались часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро, при этом на руке Кирилла часов не было.

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