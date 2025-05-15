Известный криптограф спрогнозировал рост биткоина до миллиона долларов

Стоимость одного биткоина может вырасти до пятисот тысяч или даже до миллиона долларов уже в текущем четырехлетнем цикле, считает британский криптограф и ученый-компьютерщик Адам Бэк. Об этом он заявил в интервью изданию Decrypt.

Журналисты отмечают, что именно Бэк разработал Hashcash, систему доказательства выполнения работы, которая лежит в основе майнинга биткоинов. После ее выпуска с ним, как сообщает РБК, связался Сатоши Накамото, анонимный создатель биткоина. Бэк заявил, что считает нынешнюю стоимость биткоина «странно низкой».

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Четырехлетними циклами в криптовалютной среде, как ранее отмечали журналисты, называют периоды между двумя халвингами биткоина — плановыми событиями, снижающими награду майнеров в два раза. Во время халвинга сокращается количество вновь выпускаемых биткоинов, этот автоматический механизм запланирован в качестве меры борьбы с инфляцией криптовалюты.

Последний халвинг биткоина произошел в апреле 2024 года, вместе с ним начался и новый четырехлетний цикл, окончание которого ожидается в 2028 году. Именно про этот период и говорит Бэк, прогнозируя рост стоимости биткоина. Одним из аргументов в пользу того, что это должно произойти, ученый считает приток институциональных денег в сферу криптовалют.

По мнению Бэка, в настоящий момент не существует логичной причины, по которой стоимость биткоина находится около отметки в сто тысяч долларов. Он отметил, что инвесторы склонны вкладываться в активы, которые растут в цене — поэтому вместе с ростом стоимости биткоина будут увеличиваться и вложения в него.

Впрочем, РБК со ссылкой на данные исследования издания Protos отмечает, что 16 из 20 предыдущих прогнозов Бэка оказались неверны. Точными были только два, еще два касаются будущих цен, их пока нельзя проверить.

Разработанная Бэком технология Hascash используется также для борьбы со спамом через электронную почту. Аналог изобретения криптографа используется и при майнинге биткоина — он позволяет обеспечить безопасность и целостность транзакций без необходимости использования центрального органа. В 2016 году журналисты Financial Times назвали Бэка в числе возможных создателей биткоина.