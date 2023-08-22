Пользоваться криптовалютой безопасно? Гарантирует ли она анонимность?

Криптовалюта и платежи через биржи позволяют тысячам человек по всему миру оплачивать счета и переводить деньги, минуя ограничения — уход из России Visa и Mastercard, а также отключение ведущих банков России от SWIFT. Как лучше хранить деньги в криптовалюте? Как не попасть на мошенников? «Холод» разобрался в этих нюансах вместе с финансовым аналитиком и сооснователем платформы для работы с криптовалютами.

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Дисклеймер: эксперт попросил сохранить анонимность.

Криптовалютой можно пользоваться полностью анонимно?

Криптовалюта была задумана как протест против современной финансовой системы, где каждая транзакция контролируется несколькими институтами, а любая из сторон может повести себя нечестным образом. Поэтому степень ее надежности и анонимности довольно высокая, но, к сожалению, не стопроцентная.

Например, чтобы создать криптокошелек, большинство платформ (Electrum, Bitcoinru.org, Ledger Live, Samourai Wallet) не требуют верификации. Но вся информация о платежах сохраняется, и для полноценного использования возможностей крипты человеку также нужен личный счет, который, по сути, является вашим кошельком.

Чаще всего никто не будет искать связь между номером кошелька и персональными данными человека. Но если речь идет о крупных транзакциях и запросах от госорганов, то потенциально ее могут отследить.

От чего зависит курс?

Никаких в привычном смысле финансовых гарантий в случае с криптовалютой нет: ее цену определяют покупатели.



Есть стейблкоины (английское stablecoin, то есть «стабильная монета») — монеты, которые имеют фиксированную стоимость благодаря привязке к цене какого-либо устоявшегося в экономике актива. Чаще всего используется доллар США, но бывают связки с драгоценными металлами и нефтью. Tether USD (USDT), Binance USD (BUSD) и USD coin (USDC) — самые популярные примеры стейблкоинов. Но даже тут никто не может ручаться за стабильность курса: кто и как контролирует привязку монеты к доллару? Чем, кроме этой связи, обеспечена стабильность?

Какие есть риски?

Если вы не собираетесь проворачивать многомиллионные нелегальные операции, то все риски связаны непосредственно с вами. Например, если вы забыли пароль от кошелька, то восстановить доступ не получится. Если вы отправите платеж на ошибочный адрес, то транзакцию нельзя отменить.

Чтобы забрать деньги со счета, нужен ключ доступа (фраза, которую вы придумали). Многие записывают его на металлические пластины, которые хранят в сейфах: пластинам не страшны пожары и прочие катаклизмы. К такому способу владельцы криптовалюты пришли после истории программиста из Сан-Франциско Стефана Томаса. Он забыл пароль от внешнего жесткого диска, на котором хранил ключи от кошелька с семью тысячами биткоинов. Сейчас они стоят примерно 203 миллиона долларов.

Могут ли взломать мой счет? Теоретически да. В 2022 году (это был худший год для индустрии в этом плане) хакеры украли 3,7 миллиарда долларов с криптобирж. Хорошая новость: если такое случается, то это крупные атаки на биржи в целом. Отдельного человека хакеры, скорее всего, грабить не будут, и он вряд ли пострадает, если не будет долго держать деньги на бирже.

На криптовалюте можно как заработать, так и потерять большие деньги. Самое разумное — использовать крипту для транзакций здесь и сейчас: приобрели ее и сразу же потратили. Также стоит не переходить по фишинговым ссылкам и внимательно смотреть, что, кому и где вы переводите.

В чем разница между аккаунтом на бирже и криптокошельком? Как можно их защитить?

Криптокошелек — специальное приложение или устройство, которое позволяет хранить криптовалюту и совершать с ней операции. Они бывают горячие (онлайн-хранение) и холодные (офлайн-хранение). Как правило, за использование холодных кошельков взимается комиссия, а за использование горячих — нет.

Защитить кошелек можно, записав сид-фразу (пароль из нескольких слов). А вот потеря фразы ведет к утрате доступа к кошельку.

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Аккаунт на бирже — более простой, но и менее надежный способ совершать операции. На бирже вы находите того, кто продаст вам криптовалюту за рубли, а потом того, кто купит вашу монету или токен за валюту нужной вам страны. А потом вы выводите деньги себе на карту. При этом важно учитывать, как в стране банка, который вы используете, относятся к операциям с криптовалютой. Например, в России действуют методические рекомендации Центробанка. Ими должны руководствоваться все банки российской банковской системы. Одна из рекомендаций — обеспечить повышенное внимание к операциям физических лиц с криптой. Лучше не покупать-продавать криптовалюту по многу раз в месяц, иначе банк может заподозрить, что вы организовали онлайн-обменник крипты, и ограничить операции (или заблокировать вашу карту).

Насколько безопасны криптобиржи? В ноябре 2022 года обанкротилась огромная биржа FTX. По оценке Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, инвесторы и клиенты потеряли около восьми миллиардов долларов. В мае 2023 года из-за претензий финансового регулятора обанкротилась одна из крупнейших бирж криптовалюты в США Bittrex. У нее на счетах было 300 миллионов долларов клиентов — как в крипте, так и в фиатных валютах. В июне суд в США разрешил клиентам выводить свои деньги с биржи, но месяц они жили в ожидании. Всего по разным причинам с начала 2020-го по февраль 2023 года в мире закрылись 239 бирж.

Не хранить деньги на криптобирже, а переводить их туда перед оплатой. Также выбирайте крупные биржи, а не мелкие и неизвестные. Не держите на биржах много денег и используйте холодные кошельки. Если по каким-то причинам вы держите на аккаунтах крупные суммы, распределяйте их между разными биржами.

Криптообменники — это безопасно?

Главная опасность — то, что на выходе у вас отберут наличные. Важно тщательно выбирать пункты обмена, спрашивать рекомендации, и лучше не ходить туда в одиночку.

Безопасно ли получать зарплату криптовалютой? А делать донат?

Если вам так удобно, почему нет? Но такой доход находится в серой зоне: даже если в стране вашего резидентства криптовалюта не запрещена, на законодательном уровне возможностей признать крипту доходом пока что не так много. Например, в российской практике доходом считается продажа криптовалюты. То есть, если ты переводишь криптовалюту в рубли, считается, что ты получил налогооблагаемый доход. При этом сама криптовалюта рассматривается как имущество, а не как платежное средство.

С донатами чуть проще, так как траты интересуют банки и налоговую службу реже, чем доходы. Криптовалюты позволяют без проблем оплачивать разные сервисы и помогать тем, чья деятельность вас вдохновляет.

Важно не строить иллюзий, что все абсолютно анонимно, но большая часть людей, скорее всего, не заинтересует правоохранительные органы.