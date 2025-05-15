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Мир

Актриса рассказала о пластической операции и наркотической зависимости из-за критики со стороны оператора

2 минуты чтения 16:20

У актрисы и писательницы Джейми Ли Кертис развилась зависимость от опиоидных препаратов из-за пластической операции в 25 лет после критики со стороны оператора на съемочной площадке. Об этом она сама рассказала в эфире шоу телеканала CBS «60 минут», обратила внимание «Коса».

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Актриса сообщила, что в 1985 году она снималась с Джоном Траволтой в мелодраме «Идеально», основанной на публикациях о популярности фитнес-клубов в Лос-Анджелесе. В один из дней оператор отказался снимать 27-летнюю Кертис, потому что «у нее мешки под глазами».

«Было очень неловко, когда он это сказал. Как только работа над фильмом закончилась, мне пришлось сделать пластическую операцию», — сказала актриса. По ее словам, операция прошла «не очень хорошо», и она жалеет о своем решении до сих пор. Кертис отметила, что теперь она старается говорить женщинам: «Вы великолепны и совершенны такими, какие вы есть».

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После операции Кертис получила рецепт на опиоидные обезболивающие препараты. «Я буквально влюбилась в это теплое наркотическое “объятие” опиоидов. Немного пила. Все происходило тихо, но это точно переросло в зависимость», — рассказала актриса. Газета The Guardian отмечает, что в 2018 году Кертис сообщила о «десятилетнем забеге», во время которого она тайно употребляла опиаты, при этом, как она выразилась, «воруя и мошенничая».

Последние 26 лет Кертис не употребляет ни алкоголь, ни наркотики и рассказывает о своем опыте другим. В 2023 году актриса получила свой первый «Оскар» в номинации «лучшая женская роль» за участие в картине «Все, везде и сразу».

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