Эскалация конфликта в Украине грозит перерасти в прямое столкновения России и США. Об этом говорится в заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Грегори Гийо от 9 апреля, которое было подготовлено к слушанию в сенатском комитете по вооруженным силам.

Выступление Гийо посвящено растущей вероятности конфликта США с одним из его главных потенциальных соперников — Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей.

«В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса», — предупредил генерал.

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По его словам, есть несколько сценариев, согласно которым продолжающиеся боевые действия в Украине могут перерасти в прямое противостояние Москвы и Вашингтона. Одним из факторов риска Гийо назвал развитие военного сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном. Примером такого сотрудничества генерал назвал участие северокорейских военных в боевых действиях против украинской армии в Курской области.

Депутат Госдумы от аннексированного Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал сообщение о возможной конфронтации России и США «страшилками». «Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов», — считает он.

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Ранее представители Москвы не раз отвергали обвинения в том, что Россия представляет угрозу для западных стран. В частности, Владимир Путин называл подобные утверждения «чушью».

В то же время высокопоставленные российские чиновники не раз обвиняли Запад и, в частности, НАТО в подготовке к конфликту с Россией. Так, об этом в статье, опубликованной «Российской газетой» 6 мая писал секретарь Совета безопасности и бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

За неделю до этого помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что в ходе недавних военных учений армии стран НАТО отрабатывали захват Калининградской области.