Пережившая Холокост 97-летняя женщина исполнила мечту детства и поступила в колледж

97-летняя Жаклин Киммелстил, вынужденная бросить школу в 12 лет и пережившая Холокост, осуществила мечту детства и поступила в колледж, сообщает телеканал ABC. Женщина родилась в Германии в 1927 году и 13 мая 2025 года провела день в колледже нью-йоркского Университета Маунт Сент-Винсента.

Внуки помогали ей перемещаться по классам в инвалидном кресле. В разговоре с New York Post Киммелстил сказала, что почувствовала себя «словно повзрослевшей».

Киммелстил сидела на первом уроке «с горящими глазами», передает ABC. Это был урок английской литературы, где преподаватель специально для нее прочитал стихотворение. Затем женщина пошла на урок французского языка, после которого сказала, что «все понимала», так как какое-то время жила во Франции.

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Наконец, пожилая студентка посетила спортзал, где следила за баскетбольным матчем молодых учащихся. После игры ей подарили толстовку и сказали, что теперь она «официальный дельфин» — млекопитающее является талисманом команды колледжа.

День в колледже закончился для Киммелстиль церемонией вручения диплома об успешном окончании учебного заведения, где «официальные лица были одеты при всех регалиях», рассказали журналисты.

«Знаю, покойный муж гордился бы мной. Он увлекался спортом. К сожалению, его больше нет с нами, но я принимаю все это вместо него», — сказала Киммелстил на вручении диплома.

«Это действительно было замечательно — увидеть, как она в свои 97 с половиной поступает в колледж», — сказали журналистам Джона и Ребекка, внуки Киммелстил.

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Женщина живет в основанном еврейской общиной доме престарелых «Риверспринг». Руководство организации договорилось с руководством Университета Маунт-Сент-Винсент, что Киммелстил примут на один день в колледж и выдадут диплом.

«Она рассказала, как много лет переживала из-за того, что ходила в школу только до 12 лет», — сообщила журналистам директор по коммуникациям «Риверспринг» Венди Стейнберг.

Киммелстил родилась во Франкфурте, бежала из Германии в 1939 году, сменив свое имя Маргит на французское Жаклин. Женщина рассказала журналистам, что ей пришлось скрываться от нацистов у монахинь в женском монастыре и ей не разрешили вернуться в школу после шестого класса. Киммелстил переехала в США в 1947 году, где работала швеей и в конце концов познакомилась со своим мужем, пережившим Освенцим.