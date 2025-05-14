Мужчины оказались хуже женщин в части влияния на природу

Деятельность мужчин вызывает на 26% больше выбросов парниковых газов, чем деятельность женщин — в основном из-за потребления красного мяса и использования автомобилей. К такому выводу пришли авторы французского исследования, охватившего 15 тысяч человек, пишет The Guardian.

«Наши результаты показывают, что традиционные гендерные нормы, связывающие мужественность с потреблением красного мяса и вождением автомобиля, существенно влияют на индивидуальный углеродный след», — заявила соавтор исследования, экономист Лондонской школы экономики и политических наук Ондин Берлан.

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По словам ученых, в таких исследованиях часто возникают трудности при определении факторов, которые следует учитывать, поскольку независимые переменные часто оказываются переплетены с гендерными различиями. Например, хотя мужчины нуждаются в большем количестве калорий, чем женщины, они также потребляют их непропорционально больше. У мужчин также, как правило, более высокий средний доход, что напрямую связано с большими выбросами.

Исследование, ранее проведенное учеными из Швеции, показало, что расходы мужчин на товары вызывают на 16% больше выбросов парниковых газов, чем у женщин, несмотря на то, что суммы трат почти одинаковы.

«Меня поразило, что разница в углеродном следе мужчин и женщин во Франции из-за питания и транспорта примерно такая же, как между людьми с высоким и низким уровнем дохода», — поделилась соавтор исследования эколог-экономист Марион Лерутье.

Среди самых эффективных действий, которые могут значительно сократить углеродный след, — отказ от бензинового автомобиля, сокращение потребления мяса и избегание авиаперелетов, отмечают ученые.

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Тем не менее попытки бороться с автомобильной культурой и продвигать растительное питание часто вызывают негативную реакцию, поскольку воспринимаются как посягательство на традиционные представления о мужественности. Как отмечает The Guardian, для высмеивания таких инициатив появился термин «соевый мальчик», которым правые политики — включая вице-президента США Джей Ди Ванса и инфлюенсера Эндрю Тейта — пренебрежительно называют прогрессивных мужчин, пытаясь представить их слабыми.

Французские исследователи предполагают, что гендерные различия в уровне выбросов могут частично объяснять, почему женщины в среднем проявляют большую обеспокоенность климатическим кризисом. По их мнению, мужчины могут избегать осознания масштабов климатической угрозы, поскольку отказ от привычек, способствующих высоким выбросам, требует от них более значительных личных жертв.