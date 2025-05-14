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Мир

Приматы используют лекарственные растения и практикуют интимную гигиену

2 минуты чтения 13:36

Шимпанзе в Уганде используют лекарственные растения для лечения различных травм, включая открытые раны, как у себя, так и у других членов группы. Кроме того, выяснилось, что у приматов есть множество привычек, которые связаны с гигиеной и уходом за собой. Так, шимпанзе подтираются после спаривания и опорожнения. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в журнале Frontiers in Ecology and Evolution. 

Согласно собранным данным, шимпанзе, орангутаны и гориллы используют природные лекарства разными способами, чтобы оставаться здоровыми в дикой природе. Например, исследователи смогли заснять, как молодая самка шимпанзе жует растение с лечебными свойствами, а затем прикладывает пережеванную массу к ране на теле своей матери. Одна из авторов исследования доктор Элоди Фрейманн назвала это доказательством ​​того, что «дикие шимпанзе обладают способностью к эмпатии».

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«Мы, люди, любим воображать себя уникальными в самых разных отношениях. И я думаю, что долгое время мы считали, что забота о здоровье — это один из тех способов, с помощью которых мы становимся особенными», — сказала Фрейманн. 

Ученые считают, что изучение поведения диких обезьян и использования ими растений во время болезней или при травмах может помочь в поиске новых лекарств.

Исследователи также изучили записи 1990-х годов, согласно которым шимпанзе также помогали друг другу выбираться из ловушек. Кроме того, у приматов есть похожие на человеческие гигиенические привычки: в одной заметке описывается, как шимпанзе использует листья, чтобы вытираться после дефекации. Также шимпанзе использовали листья, чтобы вытереть гениталии после спаривания.  

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Доктор Каролина Шуппли из Института поведения животных Общества Макса Планка в Германии, которая не принимала участия в исследовании, считает, что оно в будущем поможет определить ключевые модели поведения приматов в этой области.

«Я думаю, это точно означает, что когнитивные способности, необходимые для такого поведения, общие для людей и шимпанзе. Вероятно, наши общие предки уже обладали этими способностями», — отметила она. Ученая также добавила, что существование такого поведения у шимпанзе имеет отношение к появлению медицины у людей.

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