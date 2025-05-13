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Мир

Перегоревшие зумеры из Китая отказываются работать в знак протеста

2 минуты чтения 21:28

В Китае представители поколения Z запустили новый тренд в соцсетях: они выкладывают ролики о том, как они осознанно отказываются от работы, проводят весь день в кровати, листают ленты соцсетей и заказывают доставку еды. Об этом сообщает Fortune.

Как пишет издание, такие люди называют себя «крысами» из-за схожести их размеренного режима с ритмом жизни крыс. При этом эксперты утверждают, что поведение зумеров является «тихим протестом» против выгорания и условий нынешнего рынка труда.

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В качестве примера издание рассказало о жительнице провинции Чжэцзян, которая регулярно выкладывает видео на платформе Douyin, китайском аналоге TikTok. В одном из роликов женщина рассказала, как она просыпается в полдень, листает ленту до трех часов дня, ходит по дому и снова ложится спать до восьми вечера. Некоторые комментаторы сочли ее режим «слишком энергичным» и рассказали, что они могут жить в «энергосберегающем» режиме неделями.

Fortune отмечает, что текущий тренд — не первый случай, когда выгоревшая молодежь отказывается от продвижения по карьерной лестнице в пользу размеренной жизни. Так, в 2021 году поколение Z и молодые миллениалы начали отвергать китайскую культуру «долгих часов» и упорного труда. Вместо того чтобы следовать формуле «996» (работать с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю), многие заявили, что не работают вовсе или выполняют минимальную работу, чтобы иметь средства на жизнь. 

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Схожие тенденции наблюдались не только в Китае, но и в Европе и США. Сегодня более четырех миллионов зумеров в США остаются безработными. В Китае правительство заявило, что по состоянию на февраль этого года каждый шестой представитель молодежи не имеет работы.

«Эта тенденция — не просто отстраненность поколения Z, это тихий протест молодых людей в ответ на выгорание, разочарование и рынок труда, который кажется одновременно суровым и непривлекательным. Когда вы бесконечно подаете заявки на работу и получаете отказы, это может нанести огромный ущерб уверенности в себе и психическому благополучию», — рассказала Адвита Патель, тренер по уверенности в себе и карьере.

По ее словам, «крысиный» образ жизни — это не проявление лени, а это способ для молодых людей вернуть себе чувство контроля над жизнью.

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